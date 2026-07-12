前港姐移英夢碎回流放負　努力工作仍被臭罵：呢個人生唔想行落去

現年48歲的落選港姐林雅詩（Grace）近年頭頭碰著黑，情路與事業皆極不順利，導致其情緒經常大起大落。她曾因移居英國失敗回流，在香港求職時又頻頻遭遇騙局與性騷擾。前日（10日）她似乎再次陷入情緒谷底，在社交平台崩潰發出絕望長文，直指自己用盡人生努力卻永遠被罵，更拋下一句「呢個人生我唔想行落去啦」，情況令人擔憂。

現年47歲的林雅詩（Grace），1997年參加港姐入行，20強止步。（TVB）

林雅詩移英夢碎回流返港。（facebook@林雅詩）

不時分享靚相騷身材。（facebook@林雅詩）

連講三次點解大控訴 前亞視藝人留言打氣

林雅詩在Facebook發文，一開首就連說三次「點解？點解？點解？」，其後寫道：「我已經用盡我人生嘅努力去做所有嘢！只會俾人臭罵，做得唔好，永遠都係錯！呢個人生我唔想行落去啦！」這番灰爆言論一出，隨即引來不少網民留言安慰，前亞視藝人楊正軍亦為她打氣寫道：「唔好理人點睇點講，做乜都會有Haters，順從內心嘅想法，做自己想做嘅加油。」

林雅詩再放負，表示努力去做都俾人臭罵。（facebook@林雅詩）

前亞視藝人楊正軍亦有留言鼓勵林雅詩。（資料圖片）

移英失敗回流遇無賴 搵食被壓價兼收露體照

其實這已非林雅詩首次在網上放負，2022年她決心移居英國尋找新生活，無奈寄出逾30封求職信全無回音，並曾戲言：「我相信大家都睇到好多唔同嘅報道都講，就算點樣高薪喺香港去到嗰邊（英國），都可能做啲比較低層啲啦……洗碗係講笑嘅，係我發脾氣話洗碗都唔會請我。」

然而，返港後的求職路依然舉步維艱，令她的自我價值感跌至谷底。早前她曾發布「鄭重聲明」，炮轟一名無賴借洽談工作為名，在傾妥所有條件後於支付訂金一刻「玩失蹤」，氣得她怒斥對方「蝦我一個女人仔」。除了假工作邀約及被壓價，她更透露會不時收到露體狂傳送的不雅照片，即使封鎖對方，對方也會開新帳號繼續騷擾。

林雅詩曾影住自己危坐高空，表示：「快窒息了！」（抖音＠林雅詩）

林雅詩曾Facebook在嬲爆鬧無恥男。（Facebook@林雅詩）

情路坎坷單親湊仔 情緒時好時壞惹網民憂心

1997年落選港姐林雅詩，曾簽約王晶拍過不少艷情片，與古天樂在《邪教檔案之末日風暴》中更有激烈床戲。她早年嫁給商人溫文英並育有一子，但婚姻疑因男方出軌而告終，多年來一直以單親媽媽身份獨力撫養兒子。其後她與經理人馬天樂傳出戀情，可惜男方在2020年亦被揭發偷食助手，令她的感情路再次觸礁。面對事業與愛情的雙重打擊，她的情緒變得極不穩定。早前她才剛在社交平台上載了一段題為「精神病患者日常」的惹火短片，大曬火辣身材兼表現得童心未泯，看似已走出陰霾，豈料日前又再次崩潰放負，其過山車般的情緒狀態實在惹人憂心。

林雅詩與古天樂在《邪教檔案之末日風暴》有激烈床戲。（劇照）

林雅詩與前經理人兼男友馬天樂。(資料圖片)

林雅詩在社媒上載了一段題為「精神病患者日常」的影片。（Facebook@林雅詩）

林雅詩僅僅身穿一件幼帶小背心，豐滿上圍展露無遺，火辣身材極具誘惑力。（Facebook@林雅詩）

林雅詩2022年移居英國，失敗後回港搵工亦處處碰壁。（Facebook@林雅詩）

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288