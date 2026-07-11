《唔妥你還是愛你》 首演爆滿 蝦頭感動落淚 Gary哥哥感性表白

由小金鹿娛樂主辦、楊詩敏蝦頭與譚偉權（Gary哥哥）共同創作的全新舞台劇音樂騷《唔妥你還是愛你》，昨晚（7月10日）於香港藝術中心壽臣劇院揭幕，由盧俊豪執導、Chris Mak擔任音樂總監。首場演出全場爆滿，二人由Gary哥哥經典兒歌《白石嶺公園》中12隻恐龍，唱到蝦頭以陳蕾的《伸縮自如的愛》表達自己現在的愛情觀，台下反應熱烈，笑聲與掌聲此起彼落，氣氛熾熱。

演出大膽打破傳統舞台劇與音樂劇框架，巧妙融合戲劇、音樂及即場互動。觀眾步入劇場，蝦頭與Gary哥哥已親自於台下迎接，指導大家以QR code即場點歌暖場，隨即唱出一曲「劇場規矩」，提醒觀眾關掉手機，為長達兩個多小時的精彩演出揭開序幕。

劇中蝦頭與Gary哥哥一人分飾多角，從中學時期錯摸搞笑的曖昧情節，到夫妻多年相處後的摩擦誤會，再到女主角離別的感人場面，以多首經典金曲串連出橫跨年代的愛情故事，包括兒歌《我係小忌廉》、梁漢文與楊千嬅合唱的《滾》，以及張國榮的《你是明星》，首首耳熟能詳，引發全場共鳴。

演出期間，蝦頭再次以「陳玲玲」角色現身，即場教授觀眾男女相處之道，互動環節笑料百出。二人亦以傾談方式，分享自蝦頭17歲相識至今的奇妙緣份，真摯對話配合動人歌聲，每個環節均贏得全場熱烈掌聲。

臨近謝幕，蝦頭感動落淚，真情分享：「今晚真係好特別，我哋經歷咗好多第一次。當年我細個入藝術學院，根本唔知戲劇係乜，但同Gary哥哥及一眾師兄師姐參演音樂劇《遇上1941的女孩》時，見到佢哋嘅努力，令我立志要努力讀書，將香港優秀嘅文化音樂劇同舞台劇帶畀觀眾。」她又提到，以往因自覺聲線似梅艷芳而有所顧慮，但其實多位老師均指其聲線偏高，故今次特意揀選多首從未演繹過嘅歌曲，仍在學習階段，最重要是投入演出，感恩有觀眾見證。

蝦頭亦提及開場前Gary哥哥對她說的一番話，令Gary哥哥頓時感觸，眼眶泛紅：「我哋1993年已經認識，雖然合作唔算多，但感情好深。我可以話係睇住蝦頭成長、蛻變。今次佢邀請我，我完全唔需要考慮，即刻答應，因為我哋有好多共同回憶。」

演出尾聲更罕有地在壽臣劇院出現encore環節，全場觀眾起身，蝦頭與Gary哥哥聯同音樂總監Chris Mak合唱梅艷芳的《冰山大火》，全場一齊唱跳，氣氛高漲，猶如置身紅館，為劇場帶來難得的熾熱體驗。《唔妥你還是愛你》接下來尚有多場演出，7月11至12日、17至19日及24至25日。

晚上八時正，7月11至12日、18至19日及26日增設下午三時在灣仔壽臣劇院又演又唱公演。