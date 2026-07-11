美國公布第4批UFO文件驚見「大型雙層物體」　網民熱討似高達MA

日前（7月11日）凌晨時分，美國五角大廈發布第四批UFO文件及影片，全網最熱烈討論的莫過於是影片當中出現的「大型雙層物體」！從畫面可見，這個「大型雙層物體」呈現出極具科幻感的幾何結構，上下兩層彷彿由厚重的裝甲板疊加而成，邊緣輪廓鋒利且分明。



美國公布第4批UFO文件驚見「大型雙層物體」。

UFO文件驚見科技感極重機體

細看之下，這個「大型雙層物體」UFO主體異常龐大，中央部分微微隆起，而底部更隱約可見9個類似大型推進器的部件，下方更有類似機械爪的部分，整座「機體」猶如一個機動堡壘。

有網民話「大型雙層物體」UFO似《機動戰士Z高達》登場的可變式機動戰士（MA）阿西瑪。（threads圖片）

神似高達MA阿西瑪、GP03

不過，對於一眾高達、動漫迷來說，卻一點都不陌生。因為，這個機動堡壘加上大型推進器及機械爪的設計，與高達系列《機動戰士Z高達》中登場的地球聯邦軍（提坦斯）試作型可變式機動戰士（MA）阿西瑪十分近似。如果放大去睇，則與《機動戰士鋼彈0083 星塵回憶錄》中由地球聯邦軍開發的試作型宇宙據點防衛用機動兵器「石斛蘭」GP03D有異曲同工之妙。又或者，與日漫《魔動王》中出場的可變式機械人「魔動戰士」相似。

仲有人話係《機動戰士鋼彈0083 星塵回憶錄》「石斛蘭」GP03D。（YouTube截圖）

同《魔動王》都有幾分似。（截圖）

外國網呢用AI，好快咁將有關UFO影像高清3D化。（X@MJTruthUltra）

外國網呢用AI，好快咁將有關UFO影像高清3D化。（X@MJTruthUltra）

這次美國五角大廈發布第四批UFO文件及影片，意外在網上掀起一遍可變式機動戰士（MA），實在始料不及，更有網民說：「原來高達故事係真嘅？」、「這怎麼看都是鋼彈吧」、「魔動王是真的」。