功夫女足｜周星馳欽點YouTuber做編劇！　「高登女神」驚喜轉型

周星馳電影《功夫女足》於7月11日在內地上映，日前釋出預告片，在香港引起不少討論，其一，「星爺」周星馳歷時兩年精心炮製電影作品，其二，有不少網民形容是「食老本」。不過，大家又有否發現，《功夫女足》的編劇名單除了是「星爺」周星馳本人外，還有何穎璇這個名字？原來她就是大家熟悉，有「香港首位女魔術師YouTuber」之稱的Miss Hunny。



《功夫女足》編劇原來係「高登女神」Miss Hunny。（ig截圖）

《功夫女足》編劇原來係「高登女神」Miss Hunny。（截圖）

14歲奪魔術大獎 獲封「高登女神」

提起Miss Hunny，相信不少網民對她都不陌生。本名何穎璇的她，早於12歲便迷上魔術，中五會考後更遠赴美國加州著名魔術學校「Chavez School of Magic」就讀，成為首位畢業於該校的華人女魔術師。其實她在14歲時已展露天份，曾奪得香港魔術節獎項，更是首位晉身香港魔術家協會舞台公開比賽決賽的女魔術師。

Miss Hunny做過好多範疇，由最初魔術師，到拍片做YouTuber，又做埋演員，仲影過唔少寫真。(ig@misshunnyig)

Miss Hunny的走紅之路可謂十分多元。她曾與台灣著名魔術師劉謙合作在內地巡迴表演；回港發展後，早年她與網絡紅人「司徒夾帶」合作拍攝多段搞笑短片，憑藉幽默活潑的風格與亮眼外表迅速在網絡界爆紅，更被網民封為「高登女神」。

Miss Hunny爆被同事當眾嘲係「大媽」 老屎忽行徑懶幽默實為冇品

等咗兩年終於有得睇。（《功夫女足》預告截圖）

等咗兩年終於有得睇。（《功夫女足》預告截圖）

涉獵廣泛：出書、拍節目樣樣齊

多年來，Miss Hunny的工作版圖不斷擴張。2014年，她曾推出寫真集及魔術教學書籍，一度被譽為「新一代宅男女神」。除了經營自家YouTube頻道外，她亦活躍於幕前，曾參與ViuTV《Come On Baby》、港台《反斗英語》及央視《魔法奇蹟》等節目，2018年更推出個人魔術節目《MissHunny魔法請柬》。直到2023年，她仍獲頒「網民最喜愛大獎」，足見其網絡影響力一直高企。

Miss Hunny做過好多範疇，由最初魔術師，到拍片做YouTuber，又做埋演員，仲影過唔少寫真。(ig@misshunnyig)

眨吓眼，原來Miss Hunny已經35歲。(ig@misshunnyig)

眨吓眼，原來Miss Hunny已經35歲。(ig@misshunnyig)

當年Miss Hunny有「高登女神」之稱。(ig@misshunnyig)

從魔術師到星爺編劇？

由女魔術師、YouTuber搖身一變，成為周星馳大銀幕作品《功夫女足》的共同編劇，這個跨度實在令人驚喜。日前她在Instagram上分享《功夫女足》預告片，並寫道：「而家諗返成件事仍然好夢幻，原來堅持到底，真係可以見到明媚嘅風景。16歲一個成為編劇嘅念頭，今日竟然會成真。如果你都有夢，無論幾歲都要放膽去追。多謝周星馳導演給予機會，多謝劇組的指教，多謝一直的信任，多謝一切的發生。」

Miss Hunny由魔術師到YouTuber，再做埋電影編劇，成件事好勵志。(ig@misshunnyig)

Miss Hunny由魔術師到YouTuber，再做埋電影編劇，成件事好勵志。(ig@misshunnyig)

而家係咪要叫Miss Hunny做「美女編劇」？(ig@misshunnyig)