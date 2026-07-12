孫慧雪眨眼變熟女崩潰自拍迎44歲：講笑，冇嘢好驚！

昨日（11日）是孫慧雪的44歲生日，一向保養得宜的她，日前在社交平台發布了一段搞笑短片慶祝。片中她以齊蔭髮型配搭露肩裝示人，依然散發著滿滿的少女味，完全看不出已經踏入44歲的熟女之齡。

孫慧雪樣靚身材正。(ig圖片)

孫慧雪婚後育有兩名兒子。（IG：@Snow711）

孫慧雪一家四口，曾到京都影和服全家福。（IG圖片）

今年生日收大束玫瑰花。（IG：@Snow711）

蠟燭狂轉歲數嚇到鼻孔擴張 許願食極唔肥

在這段慶生片中，孫慧雪原本一臉歡欣地望著蛋糕，一開始蛋糕上的數字汽球插著「30」。豈料隨後被人無情地換成「34」，最後更殘酷地換成真實年齡「44」。看著數字不斷飆升，孫慧雪的表情瞬間由晴轉陰，變得極度崩潰，不但嚇到擘大個口，更雙手托面，彷彿難以接受歲月催人老的事實。

不過，這一切當然只是為了搞笑。孫慧雪在帖文中認真寫道：「44歲，嚇到我鼻孔擴張🤣講吓笑啫，人生就係有唔同嘅階段，冇嘢好驚！」談到今年的生日願望，她坦言非常簡單，除了希望大家健健康康，以及愛她和她愛的人都一直陪伴在身邊外，更寫下不少在職媽媽的心聲：「希望可以有多啲瞓到自然醒嘅日子，有多啲me time，無憂無慮，食極唔肥！」一眾圈中好友如鄧伊婷、湯怡、莊韻澄、趙希諾及林景程等紛紛留言送上祝福，鄧伊婷更留言大讚她是「防腐的雪」，湯怡亦甜呼「生日快樂啊靚雪」。

孫慧雪依然好有少女味。（IG：@Snow711）

好快變咗34歲。（IG：@Snow711）

眨眼已經44歲。（IG：@Snow711）

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歷大病光速復工 連續8年做代言保「最強人妻」美譽

孫慧雪於2016年與與木材、夾板批發商富二代羅天彥（Edwin Lo）結婚，婚後育有兩名兒子。她曾透露自己患有子宮腺肌病，求子過程相當艱辛。近年她約滿離巢TVB後，成功轉型為KOL及參與節目主持，家庭與事業兩得意，生活十分富泰。早前她奪得「美胸大獎」，並創下連續8年擔任美胸代言人的超強紀錄，為了不負眾望，穿上火紅色低胸裝投入拍攝工作，以最強姿態與實力，繼續捍衛其「最強人妻」的稱號。

孫慧雪領獎當日的性感美照。(IG圖片)

孫慧雪得獎當日與靚媽Coffee合照。(IG圖片)

（IG：@Snow711）