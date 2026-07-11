樂易玲回應生日「失竊事件」　大爆當晚內幕真相：第二朝打咗俾我

無綫電視（TVB）高層樂易玲（樂小姐）今日（11/7）現身元朗，出席《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》記者會。期間她接受《香港01》訪問，大方回應去年在其生日派對上鬧得沸沸揚揚的「失竊事件」。當時由歌手周吉佩（吉吉）送贈的Labubu公仔生日禮物驚傳不翼而飛，網上更一度盛傳嫌疑人是藝人梁烈唯，引發網民熱烈討論。今日樂小姐親自解開謎底，大爆當晚的內幕真相！

樂易玲今日現身元朗出席《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》記者會。（葉志明攝）

樂易玲未有透露由誰人拎走。（葉志明攝）

澄清非失竊 實為藝人「變裝」惡作劇

對於網上的「失竊」傳聞，樂小姐表現得非常豁達，笑言整件事其實只是一場誤會和惡作劇，根本不是外界所想的偷竊案。樂小姐還原當晚情況時表示：「根本就唔係嗰回事，其實一個笑話嚟嘅。你問我呢，係喺我哋一個好完美嘅生日聚會嘅彩蛋嚟。我諗係一個飲多咗少少嘅惡作劇囉，佢特登整蠱我。」她透露，該名「拿走」公仔的藝人其實在第二天一早便已經主動聯絡她坦白。「嗰位藝人其實第二朝早已經打咗畀我喇，跟住佢就話：『阿媽，我幫你同佢（Labubu）裝好晒身，我就會送佢哋返嚟。』咁佢真係同佢哋裝咗身，送咗佢返嚟，擺喺我寫字樓，到依家都喺度。」

被問到當晚不見了公仔時，是否一度以為真的被偷走？樂小姐坦言自己根本沒有留意，甚至沒有去看閉路電視：「我冇睇CCTV喎，我絕對冇睇。我都好相信阿吉吉係冇睇嘅，因為我係同佢哋坐埋一齊喺度傾緊偈。咁係有同事睇咗之後有同我講，但佢都冇講係邊個，因為覺得都唔係好重要，所以我都冇去追問。」

吉吉送嘅Labubu花束疑被偷走。（ig圖片）

全程談笑風生。（葉志明攝）

力撐梁烈唯 澄清與網上傳聞無關

由於早前有傳聞指向梁烈唯，加上適逢他近期在官方帳號中「除名」，令網民產生聯想。對此，樂小姐極力為其澄清，強調這是兩碼子事，並呼籲大家不要將事情套在唯唯頭上。樂小姐說：「兩件事嚟嘅，兩件事完全唔係一件事嚟嘅。唯唯呢，唔係唯唯一個，其實仲有其他藝人都約滿，唯唯應該係我記憶中呢，佢係2024年合約已經滿咗喇。」

不願透露誰人取走Labubu

至於該名惡作劇的藝人究竟是誰？樂小姐則保持神秘，表示不願透露姓名：「我都唔願意開名佢係邊個，因為我覺得邊個都唔係好重要。」樂小姐笑言，那個被「裝身」後的Labubu現在正乖乖待在她的辦公室，並沒有受到任何損壞，事件最終搞笑落幕。

樂易玲力撐梁烈唯 ，澄清與網上傳聞無關。（資料圖片）