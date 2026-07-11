疑似呂方爆粗大戰司機　「向後BYE」爆紅成潮語：你今日bye咗未？

近日網絡流出一段車Cam影片，一名疑似資深歌手呂方的男乘客，在乘搭網約車時與司機發生激烈衝突，雙方火氣十足爆粗互轟。雖然個人資料私隱專員公署已經迅速介入並勒令社交平台刪除相關片段，但大眾的焦點早已完全轉移到片中的一個爆笑細節。司機情急之下帶着鄉音爆出的一句開門指示「向後BYE」，瞬間被網民推舉為2026年最新鮮熱辣的網絡潮語，引發無數二次創作與熱烈討論。

乘客後來妥協，叫司機開門，但司機就叫他自己開，更說了一個讓疑似呂方聽不明白的字：「開門你咪自己開，向後『掰』，向後『掰』呀……」但該乘客使勁也開不到，「乜X嘢向後『掰』X你老X！」（網上片段）

定位爭拗引爆粗口大戰 落車被認出遭辱罵「臭明星」

雙方對網約車導航定位的執著，最火爆的一幕發生在乘客落車之際，他揚言會記低車牌，而司機亦隨即認出他的真面目，馬上連珠炮發地以粗口辱罵對方：「死矮仔，我記得你啦，死人臭明星，X你老X臭X！坐唔X起車唔好X坐啦。」

司機鄉音發功惹爆笑 「向後BYE」成2026最新潮語

當疑似呂方的乘客要求開門時，司機對著後座大叫「向後bye！向後bye！」來示意對方將車門把手向後「掰」（扳動）。滿頭問號的乘客隨即爆Seed反問：「乜X嘢向後bye呀？」。這句夾雜鄉音的「向後BYE」瞬間戳中網民笑穴，一夜之間熱爆網絡，被瘋狂洗版封為「2026新潮語」。大批網民紛紛發揮創意，笑指「呂方可以出新歌《向後BYE》」，又在辦公室日常中活用金句詢問同事「你今日bye咗未？」及「向後攞嘢叫向後bye」，甚至有人直言希望日後搭車都能遇到識講這句金句的司機。