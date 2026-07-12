港姐冠軍返母校UBC　出身富裕父親經營鑽石廠：爸爸買屋我自己住

現年52歲的1997年四料港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）在1999年與富商鄔友正結婚後，育有兩子，她亦自此淡出娛樂圈，專心相夫教子，過着豪門少奶奶生活。近日翁嘉穗到加拿大溫哥華睇世界盃，她更專誠重返母校英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia，簡稱UBC），與一班昔日好友重聚！

翁嘉穗（Virginia）是1997年港姐冠軍。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗在1999年與富商鄔友正結婚。（IG@kashuivirginia）

多年來十分恩愛。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗育有兩子。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗與佘詩曼分別是1997年港姐冠軍及季軍，兩人時隔多年難得再相遇。（IG@kashuivirginia）

同屆港姐！（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗重返母校UBC 十幾歲赴加拿大留學獨居

翁嘉穗寫道：「雖然我在香港出生及長大，但我覺得我的個人成長最迅速是在溫哥華生活那段日子！我大約十幾歲過去加拿大，之後大學畢業就回流返港！當時我是自己一個人生活，因為爸爸在哪裏買了一間屋，所以我就在哪裏自己住；從此我也學識了照顧自己…做家務煮食等等，亦要為大小事務張羅，及最重要的讀書。當時認識了一班很好的朋友，大家互相照應，一起讀書一起玩，就這樣我就渡過了我嘅大學生涯。今次好開心可以再見返佢哋，有朋友更加係30年冇見，見到佢哋個個生活很愉快，全部是長着童顏，令我感到真係好開心！」

重返母校UBC。（IG@kashuivirginia）

與一班昔日好友重聚。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗同老公及細仔到加拿大溫哥華睇世界盃。（IG@kashuivirginia）

睇世界盃。（IG@kashuivirginia）

睇世界盃。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗出身富裕家庭 父親經營鑽石廠

相中所見，翁嘉穗頭戴黑色Cap帽，身穿黑色貼身長袖上衣，配上一條高衩牛仔長裙，一身打扮非常減齡，網民紛紛留言激讚保養得宜！而不少網民就將焦點放在翁嘉穗的家境上，紛紛感嘆她當年獨居於爸爸買下的屋，看來家境富裕。其實翁嘉穗曾自爆爸爸經營鑽石廠，所以她自小已接觸珠寶鑽石，而她長大後亦曾修讀GIA鑽石鑒證及珠寶設計，對珠寶欣賞頗有心得，絕對是名副其實的富家千金！

睇珠寶展。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗曾自爆爸爸經營鑽石廠。（IG@kashuivirginia）

所以她自小已接觸珠寶鑽石。（IG@kashuivirginia）

保養得宜。（IG@kashuivirginia）