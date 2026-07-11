193郭嘉駿突襲與「老婆」逼爆商場　愛到遠離民居球場打籃球

本地音樂服務平台 MOOV 邁入 20 周年，繼續與各位樂迷「音樂同路」！頭炮特別聯同 ELEMENTS 圓方推出《MOOV 20 Music Station》現場音樂企劃，將音樂的感染力由手機帶到實體空間，繼續出力支持廣東歌及本地歌手！第二場邀請人氣歌手193郭嘉駿登陸 ELEMENTS 圓方，與「老婆」近距離見面！

活動未開始已有數百Fans圍觀，場面非常墟冚！上集嘉賓Mike曾比特問及193真實身高，所以節目開始時，193要「度身高」回應Mike提問，場面非常搞笑！一向寵粉的193與「老婆」互動玩遊戲，搶答問題瞬間炒熱氣氛，而193亦非常識做獻唱《再次Puppy Love》：「好掛住大家，雖然拍攝節目時有Fans到場，但都好耐冇喺一班人面前唱歌。」

活動中，193亦唱出《你的名字我的聖詩》、《呆等》，Fans熱烈和唱令場內氣氛高漲！193向下集嘉賓Jacky Fan范卓賢提出Error成員當中，誰人比較「三尖八角」：「我係想考吓佢處力呢啲問題嘅能力，今日活動之後一定有fans通水話呢題問題俾佢知，佢有大把時間準備，睇吓佢會點樣客套、唔會得罪我地呢啲師兄！」。193表示獨處時會打籃球抒發情緒：「我鍾意夜晚去打波，不過試過嘈到附近嘅居民，所以後尾發現到有啲球場比較遠離民居，唔會影響到人，我亦都鍾意慢慢揸車，周圍去兜吓風。」

適逢MOOV 邁入 20 周年，193回憶成長時的「音樂路」，笑言自「幼稚園」已經開始聽歌：「我係聽錄音帶長大，當時係屋企人俾咗部機我聽，翻錄電台嘅音樂去聽。跟住慢慢就去到CD機，都係家人用舊咗比我，我好記得啲CD郁一郁就會停機，不知不覺原來我都用咗好多方法聽歌。 」

大會更宣佈，歌手Jacky Fan范卓賢將於7月26日現身ELEMENTS 圓方《MOOV 20 Music Station》舞台，分享他的音樂故事。