杜穎珊結婚與總廚老公連環咀嘴　 《#後生仔》麥明詩陸浩明齊到賀

現年29歲的杜穎珊（Sandy）憑節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉，除了主持節目之外，亦有在劇集客串亮相。前年杜穎珊宣布離巢後，專注發展瑜伽事業，去年9月她接受總廚男友Anthony Cheung求婚，並於11月舉行訂婚派對。日前兩人舉行盛大婚禮，一班昔日《#後生仔傾吓偈》拍檔都有出席，陸浩明在社交平台大曬合照，並送上祝福：「恭喜恭喜，當日嘅小妹妹今日大個女出嫁啦😍😍好似睇住個妹結婚一樣。祝Sandy&Anthony幸福甜蜜❤️新婚快樂!#後生仔又嫁女」

好Fit！（IG@sandytooooo）

出海！（IG@sandytooooo）

好Fit！（IG@sandytooooo）

好Fit！（IG@sandytooooo）

性感！（IG@sandytooooo）

獲男友求婚。（影片截圖）

去年11月舉行訂婚派對。（IG@sandytooooo）

婚紗look。（IG@sandytooooo）

杜穎珊婚禮同老公連環咀嘴 麥明詩陸浩明《#後生仔》拉大隊到賀

相中所見，除了陸浩明之外，麥明詩、陳欣茵、黃美棋、孔德賢、劉頌鵬等都有出席婚禮，場面熱鬧！現場以大量鮮花佈置，更有不少一對新人的甜蜜合照，杜穎珊同老公在台上連環肉緊咀嘴，Sweet到漏！杜穎珊更佩戴金頸鍊、巨型金戒指及六對龍鳳鈪，份量十足！

除了陸浩明之外，麥明詩、陳欣茵、黃美棋、孔德賢、劉頌鵬等都有出席婚禮。（IG@lukhoo）

場面熱鬧！（IG截圖）

場面熱鬧！（IG@lukhoo）

恭喜恭喜！（IG@lukhoo）

深情對望。（IG截圖）

郎才女貌。（IG截圖）

肉緊咀嘴！（IG截圖）

肉緊咀嘴！（IG截圖）

靚！（IG@lukhoo）

現場佈置。（影片截圖）

現場佈置。（影片截圖）

現場佈置。（影片截圖）

杜穎珊嫁總廚老公 婚後進駐獨立屋環境清幽

據知杜穎珊老公Anthony Cheung本身為會計師，辭職後到紐約學廚，曾在紐約米芝蓮兩星餐廳Jean-Georges及香港置地文華東方酒店兩星法式餐廳Amber工作，近年開設意大利餐廳Casa Cucina & Bar，榮升老闆及擔任行政總廚。早前杜穎珊曾拍片透露將會搬屋，更公開新屋環境，片中所見，新屋至少有三層，雖然仍然在裝修，但杜穎珊就用AI設計新屋，據效果圖所示，新屋裝修現代簡約，以白色和原木色為主，而主人房中間就擺放了一張大床，落地窗外環境清幽。

杜穎珊老公Anthony Cheung。（IG@anthonycheunggg）

近年開設意大利餐廳Casa Cucina & Bar，榮升老闆及擔任行政總廚。（IG@anthonycheunggg）

同鄧麗欣！（IG@anthonycheunggg）

搬屋！（影片截圖）

新屋裝修。（影片截圖）

新屋裝修。（影片截圖）

設計圖。（影片截圖）

中間擺放了一張大床。（影片截圖）

環境清幽。（影片截圖）

杜穎珊曾多次奪獎 前年離巢發展瑜伽事業

杜穎珊6歲就開始學體操，曾入選香港體操總會藝術體操精英隊，退隊後轉學瑜伽，14歲起參加過不少國際賽事，更三度代表香港參加國際瑜珈比賽，16歲在新加坡國際瑜伽比賽中奪得四面金牌！杜穎珊加入TVB後除了主持節目，還開辦教授哈達瑜伽與空中瑜伽的課程，並斥資50萬與「冬OT」成員陳明慧在尖沙咀開設瑜伽中心。前年7月杜穎珊宣布離巢，並自爆患暴食症，因為當時身心不健康才減少幕前演出，並將重心放到瑜伽事業上。

出賽！（IG@sandytooooo）

做出多個高難度動作！（IG@sandytooooo）

勇奪冠軍及季軍！（IG@sandytooooo）

杜穎珊憑節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟悉。（IG@sandytooooo）

杜穎珊擁有瑜伽導師資格。（IG@sandytooooo）

做瑜伽。（IG@sandytooooo）

前年離巢。（IG@sandytooooo）

去年11月舉行訂婚派對。（IG@sandytooooo）

幸福！（IG@sandytooooo）