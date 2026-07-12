車婉婉接棒擔正新處境劇　理解觀眾有抗拒感謙稱無資格與劉丹比

無綫王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》即將迎來大結局，由車婉婉、吳若希（Jinny）及李茵彤（Desta）擔正的全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》原來近日已經正式開鏡。車婉婉昨日（11日）接受《香港01》訪問時透露，日前已隨劇組到商場及果欄拍攝外景，大讚團隊充滿熱血同火花，她亦正努力做功課，希望能盡快演活「唐曹嘉冰」一角，為觀眾帶來新鮮感。

車婉婉接棒擔正新處境劇。 (葉志明 攝)

理解觀眾對新劇有抗拒感

對於有網民對新處境劇接棒表示抗拒，甚至直言怕「好悶」，婉婉坦言非常理解觀眾的感受：「我自己好明白一樣嘢，就係因為之前嘅《愛．回家》係好成功啦。二千幾集你突然間話佢冇啦，而家畀個新嘅你啦，咁其實人就係一個習慣嘅動物嚟嘅，即係佢習慣咗二千幾集嘅嘢。日日都係攞去送飯嘅，咁你突然間攞走咗佢，其實有一種抗拒嘅感覺，我覺得係好正常。咁唯有就係用時間同埋用我哋嘅努力去建立一個新嘅習慣畀觀眾朋友，咁希望唔係好似佢哋講，覺得好悶啦。」她期望大家能看到製作團隊的誠意，感受到當中的火花。

車婉婉理解觀眾有抗拒感。 (葉志明 攝)

謙稱無資格與劉丹媲美

有指婉婉今次參演新處境劇，地位等同頂替「丹爺」劉丹，是劇中地位最高的人，她聞言即急急否認：「嘩！我唔夠膽咁樣抬舉自己，我點可能同丹爺去比較呢？」她憶述當年拍《皆大歡喜》時也是跟著丹爺學習，大讚對方在處境劇界的地位無人能及。婉婉謙稱自己只是劇組中較有拍處境劇經驗的演員，只希望能與一眾後輩分享心得，向丹爺借鏡：「咁所以我亦都好會希望大家去分享，可以撞擊多啲火花出嚟。」

車婉婉地位等同頂替「丹爺」劉丹。 (葉志明 攝)

提早為仔仔做「心理輔導」

至於開劇後會否少了時間陪伴仔仔BBQ，婉婉無奈指已提早為仔仔做「心理輔導」，解釋媽媽將要日日返工：「我已經喺旅行嘅時候呢，日日都同佢講，即係心理輔導同埋精神開解啦。咁就話畀佢聽，媽媽就嚟要日日都返工，咁佢話點解你要日日都返工啊？因為呢我工作係要日日返㗎囉。」不過她就笑言暫時不會帶仔仔到處境劇探班，因為自己需要全程投入角色，無暇分心照顧他，但就承諾會帶他去《中年好聲音》錄影廠探班，更爆料指仔仔對每季參賽者都有自己的專屬「心水」。