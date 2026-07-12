姚焯菲回應鍾柔美未獲安排辦個唱　透露私下甚少見面同傾工作為主

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）最近趁假期返港後，行程可謂馬不停蹄。昨日（11日）她出席《明愛暖萬心》活動接受《香港01》訪問，她透露雖然正在工作，但一結束仍會第一時間趕往力撐好姊妹詹天文（Windy）的個人演唱會，足見「聲夢」成員之間感情深厚。

「聲夢小花」姚焯菲活動一結束仍會第一時間趕往力撐好姊妹詹天文（Windy）的個人演唱會。(葉志明攝)

Chantel笑言心情非常緊張

談到今次返港超緊湊行程，Chantel坦言非常忙碌，除了之後要出發前往加拿大工作外，更要在八月初率先與Windy及鍾柔美（Yumi）以「三小花」陣容亮相8月8日的內地演唱會，隨後更要全力籌備自己的首個個人演唱會。面對人生首個個唱，Chantel笑言心情非常緊張：「我應該冇試過自己企喺個台度咁耐，同埋都要撐住成個氣氛，其實都好唔簡單，所以要花啲時間。（會唔會驚自己Hold唔到個場？）有咁嘅concern，但係我覺得自己可以喺呢兩個月時間prep到最好。」

面對人生首個個唱，Chantel笑言心情非常緊張。(葉志明攝)

Yumi未獲公司安排舉辦個人演唱會

不過，對於同為「三小花」的Yumi今次未能與她們一樣獲公司安排舉辦個人演唱會，坊間隨即流出種種傳聞，甚至有指與Yumi因被公司「雪藏」而未有個唱。被問到會否為好姊妹感到可惜時，Chantel大方回應：「其實我覺得總有機會嘅，同埋呢樣嘢，我覺得都要相信公司嘅安排。」至於是否與「雪藏」有關，Chantel則表示不知情：「呢樣嘢我又唔係好清楚，即係公司嘅決定，我都係交返畀公司，我又冇問太多。」

Chantel大方回應Yumi未獲公司安排舉辦個人演唱會。(葉志明攝)

Chantel亦透露，雖然大家私底下因各自忙碌而較少見面，但透過學校巡演等工作依然有聚頭。被問到Yumi有沒有在言談間流露羨慕之情，她表示Yumi沒有反談及而且是滿滿的支持：「佢好支持我哋！我哋又冇傾太多呢樣嘢，我哋都係傾返工作為主嘅。」