丁子朗談瘋狂粉絲衝出馬路索合照　自問冇資格去教人：佢哋嘅選擇

最近網上屢次流出有粉絲為了與偶像合照而做出瘋狂舉動，甚至有人為一張台照而追出馬路，罔顧自身安全。丁子朗昨日（11日）出席《明愛暖萬心》活動時接受《香港01》訪問，坦言自己相當幸運，至今遇到的粉絲都非常理智且友善，未曾碰過太誇張的場面。

丁子朗坦言自己相當幸運，至今遇到的粉絲都非常理智且友善。(葉志明 攝)

直言做藝人的代價

對於有藝

對於有藝人被追著拍照，丁子朗抱持開放態度，直言這是做藝人的代價。(葉志明 攝)

人被追著拍照，丁子朗抱持開放態度，直言這是做藝人的代價：「其實作為我叫做喺電視上面嘅藝員啦，有haters、有鐘意你嘅人好正常，所以呢個Come with the package，你份工係你選擇咗嘅lifestyle，就一定有啲咁嘅人。你唔可以淨係要啲好嘅， 唔要啲唔好嘅，冇得咁樣嘅。」

不過，若然遇上粉絲不顧生命危險衝出馬路索合照，丁子朗又會如何處理？他笑言未遇過這個情況，但就強調會以安全為首要考慮。至於會否背負偶像光環去「教導」粉絲，丁子朗則非常清醒：「我覺得老實講，我冇一個資格去教育任何人去講話咩安全唔安全？因為每個人都對佢哋自己嘅生命，有佢自己嘅責任。咁我作為可能佢哋喜歡嘅人，我會講我自己嘅價值觀畀佢哋睇，畀佢哋聽。其實我覺得咁樣危險，我話未必係咁好。咁但係如果對方堅持嘅話，咁呢個都係佢哋嘅生命，佢哋嘅選擇。我當然唔希望有任何悲劇發生啦，最好唔好有，但係我會用盡我嘅能力去話畀佢聽我嘅諗法。」

丁子朗笑言未遇過粉絲不顧生命危險衝出馬路索合照。(葉志明 攝)

瘋狂追星某程度上也是一種精神寄託

丁子朗更暖心補充，瘋狂追星某程度上也是一種精神寄託，最重要是出於人的同理心：「當一個正常人見到有人行出馬路又遇到危險，都會喝住佢，希望佢會停止呢個項目啦。咁我覺得好正常，就唔關係因為我係咩身份，有冇啲乜嘢影響嘅事，作為人嘅同理心都會覺得小心啲啊，你唔好撞車呀咁樣啦，如果喺個馬路上面嘅話。」