游嘉欣慳妹突變「行走的廣東道」　戴10萬VCA手鏈狂曬品牌惹質疑

現年26歲的游嘉欣（游游），早前被傳與同獲力捧的郭柏妍因拒絕上交社交平台帳號及密碼，而遭到雪藏。不過隨著其有份參與的兩套劇集《非份之罪》和《夫妻的博弈》先後出街，意味她正式走出雪櫃。而最近，游嘉欣除了在《非》劇中的演出獲得網民讚賞外，她的日常衣著更意外成為大眾焦點，皆因向來行「慳家」路線的她，突然周身名牌，引起網民熱議，更有網民質疑她「突然富貴」。

游嘉欣日前出席劇集《非份之罪》宣傳時，否認遭雪藏。（陳順禎攝）

游嘉欣在劇集《非份之罪》中演出獲讚。（《非份之罪》劇照）

生活升呢 周身名牌

游嘉欣早前疑因拒絕上交社交平台帳號及密碼，而遭到雪藏，雖然她否認，但曝光率明顯大減。雖然如此，但游嘉欣生活似乎不但沒有影響，而且還升呢，從她近陣子在社交平台分享的貼文可見，經常去旅行，不但分享與女團BLACKPINK成員Lisa同款的景點打卡、出入米芝蓮高級餐廳，日前還飛赴美國欣賞世界盃，生活認真「Happy Happy Happy」。

游嘉欣近日到美國觀賞世界盃賽事。（IG@kayan_yau）

一身打扮相當吸睛。（IG@kayan_yau）

游嘉欣開心在社交平台分享靚相，但不少網民將目光放在她的衣著打扮上。以往給人感覺走鄰家少女路線的她，突然變得名牌掛身，由頭到腳猶如包括：Hermès、LV、Miu Miu、CHANEL、Gucci等，猶如一個「行走的廣東道」，堪稱炫富級。當中她手上配戴的其中一條Van Cleef & Arpels（VCA）手鏈價值更接近10萬港幣，全身上下閒閒地總值六位數，貴氣逼人。

盛裝到米之蓮餐廳品嚐美食。（IG@kayan_yau）

右手的Van Cleef & Arpels已價值近十萬。（IG@kayan_yau）

同款手鏈。（網上截圖）

全身貴氣惹網民質疑 游嘉欣親回應

有網民對游嘉欣形象「突變」表示不習慣，留言：「似係比男人包咗，全新名牌 Chanel耳環、VCA 頸鏈、Hermes手鈪、 LV手袋，呢年都冇乜劇上，本身慳到連冷氣都唔開，恭喜升level」、「驚死你睇唔到～張張相都曬～」；對此，游嘉欣親自回覆：「開唔開冷氣係睇需唔需要，從來無關慳事，衣着打扮係我個人嘅選擇，中意想要有能力負擔咪買，唔一定下下都要關男人事嘅」；她隨後再補充道「因為靚所以買，買咗就要着，着咗就梗係要影相呢啲嘢又唔使去到富貴先可以買嘅，正常有工作勞動都買得起。」

不過網民顯然對此說法抱懷疑態度，直言：「冇乜劇拍，去咁多地方旅行又咁多名牌fine dine，真係唔信TVB咁好人工啊」；游嘉欣再氣定神閒回覆：「返咗咁耐工，都係睇下捨唔捨得用姐，除咗返工，人生都要享受一下嘅。」

Blackpink成員Lisa同款背景。（IG@kayan_yau）

LIsa都曾在同一背景拍照。（IG@lalalalisa_m）

另外，也有網民彈她搭配無品味：「你的衣着品味完全唔掂，仙氣去了哪裏？最近一連串的名牌衣着感覺上都係羅湖城，又或者被包養，在電視節目和郭柏妍企埋一齊完全被比下去。」游嘉欣大方回應，展現高EQ：「唔同類型嘅風格，我都鍾意嘗試，可能今次唔係你鍾意嘅類型，不過青菜蘿蔔各有所好，多嘗試都未必係唔好。」

由頭到腳都是名牌。（IG@kayan_yau）

非常寫意。（IG@kayan_yau）

入行前曾為省錢 屋企冷氣都沒有

游嘉欣當年被邀演出節目《電競王》入行，其後參加《#後生仔傾吓偈》漸為人熟悉。近年她獲公司力捧極速上位，曾參與《香港愛情故事》、《香港愛情故事》、《青春不要臉》、《你好，我的大夫》及《羅密歐與祝英台》等劇集，機會不斷。憑著甜美清純形象成功入屋的游嘉欣，更在《萬千星輝頒獎典禮2023》中榮獲「最具潛質新人」五位得獎者之一，星途一片光明。而且游嘉欣之前出名慳家，住屋邨的她，曾自爆為了省錢儲蓄，家中的冷氣機位長期空置，甚至連Wi-Fi都沒有安裝。她也提到因為冷氣機位空著，打風下雨時雨水還會從該處漏進屋內。

網民留言。（IG@kayan_yau）

網民留言。（IG@kayan_yau）

曾表示自己從不追求名牌

游嘉欣更曾表示自己從不追求名牌，不會買名牌手袋。比起名牌袋，她認為用紙袋其實也很方便，希望「慳得就慳」。如今，昔日的慳妹突然愛上名牌，可能正如她所說：「又唔使去到富貴先可以買嘅，正常有工作勞動都買得起。」搵到錢當然要獎勵自己啦！

游嘉欣參加《後生仔傾吓偈》為人熟悉。

游嘉欣曾自爆為了省錢儲蓄，家中的冷氣機位長期空置。