葉麗儀唱《上海灘》仍狂收版稅　陳潔靈為張國榮一句話難忘至今

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，今晚（12日）播出的一集請來殿堂級歌手葉麗儀（Frances）與陳潔靈（Miss Chan Chan）一同擔任嘉賓，接受主持許文軒（Edmond）訪問，為9月份舉行的《葉麗儀x陳潔靈Timeless Classics盛世經典演唱會2026》宣傳。

兩位星級唱家班葉麗儀、陳潔靈接受許文軒訪問。

陳潔靈曾與張國榮拍MV親吻 為哥哥一句說話難忘至今

本集《一周星星》除剪輯了Frances及Miss Chan Chan在《翡翠星輝二十年》（1987年）及《歡樂今宵》（1987年）的珍貴演出片段，又翻出了Miss Chan Chan與哥哥張國榮在《誰令妳心痴》及《只怕不再遇上》MV中的親吻場面。談到與哥哥合作，Miss Chan Chan坦言對方一句說話，至今依然令她印象深刻。兩人又現場演繹了經典金曲《明星》及《只怕不再遇上》，聽出耳油。談到入行經過，Frances談到憑《上海灘》（1980年推出）一曲在全球華人社會紅足46年，她笑言這首歌曲的版稅至今仍為她帶來收入：「收到今時今日都未收完。」席間還罕有透露當年簽訂歌曲時的合約細節。

陳潔靈大談同哥哥張國榮拍攝MV趣事。

陳潔靈跟張國榮拍MV曾深情熱吻。

陳潔靈為張國榮一句話難忘至今。

閨蜜肥媽驚喜現身談往事

一如以往，多位二人圈中好友在節目中隔空亮相分享趣事，林子祥（阿Lam）、葉振棠笑言Miss Chan Chan少女時代已經非常獨立，外型亦非常出眾「唱歌個個昅住」，更以「冇老過」來形容她現時狀態。另外，其中一位二人閨密肥媽（Maria Cordero），Frances與Miss Chan Chan還因而被引爆淚點。

林子祥笑言Miss Chan Chan少女時代已經非常獨立，外型亦非常出眾。

肥媽與葉麗儀、陳潔靈情同姐妹。

三人大談當年舉行演唱會難忘事。

好姊妹喪夫低潮互相扶持

三人大談當年舉行演唱會難忘事，Frances指最深刻印象是，Miss Chan Chan經歷喪夫之痛後，在台上演唱《把悲傷留給自己》，Frances邊憶述邊忍住哽咽：「我喺側邊喊到唔識講嘢。」Miss Chan Chan則笑指，其實當時在家練唱時已「喊咗好多次」。另Frances又憶述肥媽丈夫離世時，自己有與對方抱頭痛哭，能在人生重要關頭時互相支持，這份好姊妹情誼實在難得。想知道更多Frances與Miss Chan Chan的真情對話，敬請留意今晚播出的《一周星星》。