愛回家丨「三太」樊亦敏現逆齡港姐光芒　接龍繼承人鬥個你死我活

《愛·回家之開心速遞》下周劇情將集中在「接龍」，事緣三太（樊亦敏飾）離家出走後，大龍生（羅樂林飾）變得籮籮孿，三太反而「活得比你好」，令大龍生大感氣結，並因而對身邊人失去信心！正因如此，大龍生開始對誓不盲從的風少（陳浚霆飾）睇唔順眼，二人時而頂撞，大小姐（林淑敏飾）見勢乘虛而入，誓要做埋「尋寶圖」話事人，積極向「接龍繼承人」終極目標進發，並與風少就Madam Ceci（林漪娸飾）的「魯泥瓜」獨家代理權鬥個你死我活，期間大小姐更陰招盡出，可惜最終竟遭阿Joe（何晉樂飾）「漁人得利」，成功冧掂Ceci傾成生意…

焦點圖片。

三太離家出走後狀態大勇

明晚（13日）一集最大亮點，是三太的「露肩女皇」Look，近日再度瘦身成功的三太，穿上貼身紫色露肩晚裝、配以女皇后冠，成個靚晒狀態大勇，艷光不輸當年選港姐，萬勿錯過。

由於《愛‧回家》即將迎來大結局，早有網民好奇「接龍繼承人」最終誰屬，而下周劇情亦將逐步為相關主線走向埋下伏線！為了配合《愛‧回家》結局走向，tvb.com日前拍攝了一系列以「接龍集團接班人」為主題的宣傳短片，大小姐龍力蓮、龍力王Terry（李偉健飾）、風少龍璟風、Joe少龍舟及熊尚善（滕麗名飾）分別以候選人身份爭取網民支持，當中大小姐的拉票片段，單在IG已吸獲逾1.3萬Likes。

「三太」離家出走後成個靚晒。

大龍生開始對誓不盲從的風少（陳浚霆飾）睇唔順眼，二人時而頂撞，大小姐（林淑敏飾）見勢乘虛而入，誓要做埋「尋寶圖」話事人。

「接龍」真正繼承人隨時有變數，風少與大龍生鬧翻失寵。

大小姐向「接龍繼承人」終極目標進發。

大小姐送水輝嗌口號拉票

五組候選人中，以大小姐最有氣勢，皆因有老公送水輝（許家傑飾）支持，二人一唱一和的拉票方法十分搞笑，而大小姐更自創「龍家爭產，我當之無愧」口號洗網民腦。而向來在智商及能力在線的熊尚善，則大玩「利弊分析」造勢：「阿Joe鍾意唱歌，我哋唔好阻住佢」、「風少要趕住拍拖，我哋唔好阻止佢」、「Terry會攞金像獎影帝，更加唔好阻止佢」、「如果揀龍力蓮，咁呢個世界佢會覺得好悶，有人同佢鬥智鬥力，呢個世界先會進步開心。」兩位頭號候選人，除在社交網上吸獲最多支持，亦在留言區吸獲大批網民留言力撐，大小姐支持者：「一定係大小姐，全接龍最做得嘢」、「大小姐實至名歸」；熊尚善支持者：「無條件支持阿善」、「All in 熊尚善」、「想睇你同龍力蓮鬥」。

大小姐孖送水輝一唱一和呼聲最高！

大小姐孖送水輝一唱一和呼聲最高！

Terry「以退為進」最估佢唔到

至於男子組亦各出奇招拉票，龍璟風打「傳統牌」：「我大家姐係好做到嘢，但始終係女兒身，熊尚善更加唔使講，佢都唔係姓龍。如果想將接龍集團再創高峰，有我帶領之下一定可以做到！」龍舟則以「新思維」作招徠：「青出於藍勝於藍，帶啲新思想畀龍家。」而Terry則貫徹天真低調性格，以退為進為家姐及細佬們拉票：「我家姐龍力蓮，佢能幹又強悍，仲好聰明」、「我細佬龍璟風，頭腦非常靈活」、「我細細佬阿Joe真係好可愛。」