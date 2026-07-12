林敏驄資優大仔戀情疑曝光　28歲林肯與文青女撐枱腳自拍展笑容

現年49歲的前港姐陳伶俐，近日突然刪清社交平台上與富商老公劉頌銘的恩愛合照，惹來婚變猜測。陳伶俐僅僅以一個「🙏」（雙手合十）的Emoji貼圖作回覆《香港01》，並未有作出任何正面回應或澄清。不過，但這場風波卻意外令她與前夫林敏驄所生的兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）都受到關注，近日有網民發現林肯疑自爆戀情。

2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，近日傳婚變。（資料圖片）

2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並為對方誕下一子。（IG@brianna.0li）

潛心修佛。（IG@brianna.0li）

激罕公開撐枱腳合照 文青氣質女伴開心舉V

現年28歲的林肯，日前在IG限時動態上載與兩張撐枱腳食晚飯的合照。相中可見，坐在他對面的女伴外貌清秀，散發著濃厚的文青氣質，與林肯的外貌相襯，被質疑關係匪淺。面對鏡頭時，文青女展露自然甜美的笑容，在幽暗燈光下，份外有情調。陳伶俐對兒子一向極度保護，而林肯本人亦絕少高調分享私生活，今次他竟罕有地主動晒出與年輕女伴的單獨約會照，不禁令人猜測這位大個仔是想趁機自爆戀情。

陳伶俐與前夫林敏驄育有兩子。（網上圖片）

陳伶俐與前夫林敏驄育有兩子林肯（Lincoln）和林善（Yohji），大仔林肯更是資優兒童。（IG@brianna.0li）

林肯與文青女撐枱腳。（ig圖片）

二人笑得開懷，文青女仲開心舉V字手勢。（ig圖片）

遺傳林敏驄強大基因 IQ逾130入港大讀神科

林敏驄與陳伶俐離婚後，兩子跟隨母親低調生活，但自陳伶俐改嫁後，兩子決定過獨立生活。不過，母子關係十分好，經常會相約見面，在林肯19歲那年，陳伶俐曾寫過一封「給大仔Lincoln的信」，她指自己經歷離婚後，懂事的林肯鼓勵她拍拖，希望媽媽得到幸福。

林肯能夠吸引到氣質女生，絕對不是單靠家庭背景，事關他本人是一名不折不扣的超級學霸兼才子。自幼被評定IQ超過130為資優兒童的他，中學畢業於名校聖保羅男女中學，當年DSE更考獲全科5*或以上的超強佳績，順利拔尖入讀被譽為香港大學「神科」的IBGM（國際商業及環球管理）。除了讀書叻到無人有，他更完美遺傳了爸爸林敏驄的強大音樂基因，不單止鋼琴考獲演奏級，更熱愛夾Band做主音。早年他更經常常駐尖沙咀Busking，真的是多才多藝。雖然林肯熱愛音樂，據知音樂只是興趣，在畢業後只打算向business方面發展。

林肯當年DSE更考獲全科5*或以上的超強佳績，順利拔尖入讀被譽為香港大學「神科」的IBGM（國際商業及環球管理）。（IG：lincolnlam29）