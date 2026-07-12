功夫女足｜林子聰驚嘆星爺思維依然難追　王晶讚老練：佢一向都高

撰文：崔力生
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萬眾期待，星爺周星馳新作《功夫女足》近日終於上畫，雖然網上評價兩極，但成功掀起話題，截至今日（12日）下午已累積4億人民幣票房。隨着電影熱播，就連之前身為《功》片執行導演的林子聰，接受王晶的訪問片段也再次在社交平台瘋傳。片中，林子聰大談與星爺相隔多年再合作的感受；而王晶更揭開了星爺「無厘頭」風格的真正起源。

《功夫女足》首日票房大破２億，而截至12日下午已累積3.67億人民幣票房，非常厲害。（《功夫女足》海報）
林子聰在《功夫女足》擔任執行導演。（影片截圖）

林子聰讚星爺狀態依然高

林子聰曾演出周星馳作品《少林足球》、《功夫》等，而今次在《功夫女足》，他則轉做幕後，擔任執行導演。片段中，王晶問到林子聰相隔多年再與星爺，感覺對方有什麼進化？林子聰感嘆，25年前成就了《少林足球》這部經典電影，而25年後，這次他完全沒有參與幕前演出，純粹在幕後幫忙：「用另外一個身份去參與這件事，我覺得對我來說是挺感動的一件事。」

林子聰曾參演《少林足球》。（小紅書）
「輕功水上飄」成為了六師兄的代號。（小紅書）

談到星爺，林子聰更是讚不絕口。他直言很多人會覺得星爺二十多年前是最黃金、狀態最好的時期，「其實說實話，到今天我跟他合作這一次。雖然我幾年沒跟他碰過戲，但這次回去幫忙的時候，我覺得從他的思維，或者是導演狀態，還是那麼高。」林子聰幽默形容：「25年前我們還是小孩，那個思維要追著他（星爺）跑都追不上的，25年後的今天，還是追著他跑。」王晶也大方讚這位昔日好拍擋：「他一向都是挺高的」，現在甚至變得更加成熟和老練。

林子聰直言參演完《少林足球》，相隔多年再以另一身分參與《功夫女足》，心情幾感動。（小紅書截圖）
林子聰表示雖然有段時間沒有與星爺接觸，但今次合作，對方無論思維，還是導演的狀態，依然那麼高。（小紅書截圖）

周星馳一舉動獲王晶讚好導演

林子聰續言他們以前拍的時候，可能就先說完這一場怎麼拍，就已經很不錯了。「現在的他（星爺），他一說就說這部戲怎麼拍，全部都在他腦子裡，好像已經剪輯好了！」王晶亦深表贊同，他表示：「根本所有好導演，在弄好劇本、開拍之前，在腦子裡面已經拍了一次的。不只是他，我也是。我在腦子裡面都拍過一次了，所以拍戲的時候我很快的。」

兩人認真設計動作。（小紅書截圖）
好投入。（小紅書截圖）
林子聰稱與星爺今次合作後，關係更密切。（小紅書截圖）
王晶指現在的星爺更老練了。（小紅書截圖）

王晶揭周星馳「無厘頭」起源

林子聰亦言曾分別於王晶與周星馳合作也親身感受到，兩人的共通點就是思維極「快」。王晶表示：「在90年到95年這六年裡面，我們合作的戲實在都是挺合拍的，因為我的想法跟他的頻道是一樣的。就是我解釋過好多好多次，什麼叫無厘頭。」王晶透露，當年他與周星馳的想法之所以能完全接軌，全因兩人有著相同的習慣。

林子聰稱拍攝時，成套戲已經在星爺的腦海裡。（小紅書截圖）
王晶直言一個好導演，拍攝前一定是整套戲都在腦子裡，不只周星馳，他也是。（小紅書截圖）

王晶解釋：「根本就是我跟他經常都看四點鐘在TVB放的日本動漫。動畫裡面的人的動作很古怪的，我就用真人去再演一遍。」他笑言，當時很多沒有看過那些日本動漫的觀眾，不知道是從哪裡來的，居然人會演這些動作，就覺得非常好笑，於是大眾便叫這種風格為「無厘頭」，王晶直言：「無厘頭就是這樣來的！」

王晶直言在90年到95年這六年裡面，他與周星馳合作的戲實在都是挺合拍的。（小紅書截圖）
王晶自言與周星馳頻道是一樣的。（小紅書截圖）

王晶更補充，當時周星馳因為正在主持兒童節目（《430穿梭機》），所以4點鐘一定在電視台；而王晶自己大約在下午4點也完成了手頭上的工作，就看電視，「這個就是我們脗合的一個點。」王晶最後笑指，知道周星馳的很多靈感其實都是來自他看過的武俠小說和武俠電影，尤其是粵語片：「所以袁和平也說，不知道他為什麼那麼喜歡那些幾十年前的橋段，實在那些都是他的養分。」不少網民紛紛留言：「無厘頭只有周星馳，其他人演的感覺就沒法看。」、「星爺真的是眾人心目中的大神，那道光」等，足見星爺地位崇高。

王晶大爆他與周星馳的無厘頭風格就是來自以前在TVB放的日本動漫。（小紅書截圖）
王晶也透露知道周星馳很多的靈感都是來自於所看過的武俠小說和武俠電影，尤其是粵語片。。（小紅書截圖）
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