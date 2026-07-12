功夫女足｜林子聰驚嘆星爺思維依然難追　王晶讚老練：佢一向都高

萬眾期待，星爺周星馳新作《功夫女足》近日終於上畫，雖然網上評價兩極，但成功掀起話題，截至今日（12日）下午已累積4億人民幣票房。隨着電影熱播，就連之前身為《功》片執行導演的林子聰，接受王晶的訪問片段也再次在社交平台瘋傳。片中，林子聰大談與星爺相隔多年再合作的感受；而王晶更揭開了星爺「無厘頭」風格的真正起源。

《功夫女足》首日票房大破２億，而截至12日下午已累積3.67億人民幣票房，非常厲害。（《功夫女足》海報）

林子聰在《功夫女足》擔任執行導演。（影片截圖）

林子聰讚星爺狀態依然高

林子聰曾演出周星馳作品《少林足球》、《功夫》等，而今次在《功夫女足》，他則轉做幕後，擔任執行導演。片段中，王晶問到林子聰相隔多年再與星爺，感覺對方有什麼進化？林子聰感嘆，25年前成就了《少林足球》這部經典電影，而25年後，這次他完全沒有參與幕前演出，純粹在幕後幫忙：「用另外一個身份去參與這件事，我覺得對我來說是挺感動的一件事。」

林子聰曾參演《少林足球》。（小紅書）

「輕功水上飄」成為了六師兄的代號。（小紅書）

談到星爺，林子聰更是讚不絕口。他直言很多人會覺得星爺二十多年前是最黃金、狀態最好的時期，「其實說實話，到今天我跟他合作這一次。雖然我幾年沒跟他碰過戲，但這次回去幫忙的時候，我覺得從他的思維，或者是導演狀態，還是那麼高。」林子聰幽默形容：「25年前我們還是小孩，那個思維要追著他（星爺）跑都追不上的，25年後的今天，還是追著他跑。」王晶也大方讚這位昔日好拍擋：「他一向都是挺高的」，現在甚至變得更加成熟和老練。

林子聰直言參演完《少林足球》，相隔多年再以另一身分參與《功夫女足》，心情幾感動。（小紅書截圖）

林子聰表示雖然有段時間沒有與星爺接觸，但今次合作，對方無論思維，還是導演的狀態，依然那麼高。（小紅書截圖）

周星馳一舉動獲王晶讚好導演

林子聰續言他們以前拍的時候，可能就先說完這一場怎麼拍，就已經很不錯了。「現在的他（星爺），他一說就說這部戲怎麼拍，全部都在他腦子裡，好像已經剪輯好了！」王晶亦深表贊同，他表示：「根本所有好導演，在弄好劇本、開拍之前，在腦子裡面已經拍了一次的。不只是他，我也是。我在腦子裡面都拍過一次了，所以拍戲的時候我很快的。」

兩人認真設計動作。（小紅書截圖）

好投入。（小紅書截圖）

林子聰稱與星爺今次合作後，關係更密切。（小紅書截圖）

王晶指現在的星爺更老練了。（小紅書截圖）

王晶揭周星馳「無厘頭」起源

林子聰亦言曾分別於王晶與周星馳合作也親身感受到，兩人的共通點就是思維極「快」。王晶表示：「在90年到95年這六年裡面，我們合作的戲實在都是挺合拍的，因為我的想法跟他的頻道是一樣的。就是我解釋過好多好多次，什麼叫無厘頭。」王晶透露，當年他與周星馳的想法之所以能完全接軌，全因兩人有著相同的習慣。

林子聰稱拍攝時，成套戲已經在星爺的腦海裡。（小紅書截圖）

王晶直言一個好導演，拍攝前一定是整套戲都在腦子裡，不只周星馳，他也是。（小紅書截圖）

王晶解釋：「根本就是我跟他經常都看四點鐘在TVB放的日本動漫。動畫裡面的人的動作很古怪的，我就用真人去再演一遍。」他笑言，當時很多沒有看過那些日本動漫的觀眾，不知道是從哪裡來的，居然人會演這些動作，就覺得非常好笑，於是大眾便叫這種風格為「無厘頭」，王晶直言：「無厘頭就是這樣來的！」

王晶直言在90年到95年這六年裡面，他與周星馳合作的戲實在都是挺合拍的。（小紅書截圖）

王晶自言與周星馳頻道是一樣的。（小紅書截圖）

王晶更補充，當時周星馳因為正在主持兒童節目（《430穿梭機》），所以4點鐘一定在電視台；而王晶自己大約在下午4點也完成了手頭上的工作，就看電視，「這個就是我們脗合的一個點。」王晶最後笑指，知道周星馳的很多靈感其實都是來自他看過的武俠小說和武俠電影，尤其是粵語片：「所以袁和平也說，不知道他為什麼那麼喜歡那些幾十年前的橋段，實在那些都是他的養分。」不少網民紛紛留言：「無厘頭只有周星馳，其他人演的感覺就沒法看。」、「星爺真的是眾人心目中的大神，那道光」等，足見星爺地位崇高。

王晶大爆他與周星馳的無厘頭風格就是來自以前在TVB放的日本動漫。（小紅書截圖）