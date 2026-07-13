陳百祥豪言國足再入世界盃唔難　笑評周星馳球技：一個好得意嘅人

現年75歲的陳百祥（阿叻），自2022年宣布息影後，未有停下腳步，反而積極進軍內地市場，而且諗頭多多，除了活躍內地社交平台，轉型做KOL外，更對足球事業抱有雄心壯志。自從與香港明星足球隊「分家」後，陳百祥自組「精裝明星足球隊」，不僅率領眾藝人北上吸金，還揚言要透過搞青訓來提升國內足球水平，甚至曾自薦擔任國足主帥。近日，他現身佛山三水，出席佛山「西甲」足球聯賽的開幕禮，更當場豪言，指中國隊要再進軍世界盃「其實唔係咁難」。

現年74歲的陳百祥（阿叻），近年積極進軍內地市場。（資料圖片）

陳百祥積極經營社交平台，為流量扮女人都無問題。（小紅書截圖）

自和香港明星足球隊「分家」後，陳百祥自組「精裝明星足球隊」北上吸金。（小紅書截圖）

豪言國足再進世界盃「唔係咁難」

適逢世界盃進行得如火如荼，陳百祥在接受訪問時，希望中國隊能夠再次殺入世界盃決賽周，直言這是所有中國人共同的心願。對於外界不少人認為國足要出線需等待「奇蹟」，陳百祥卻有截然不同的看法。他直言：「世界盃呢，其實唔係咁難。佛得角都係得55萬人，都入到世界盃。佢嘅球場都係靠我哋中國支持嘅，過去嘅哥斯大黎加都係咁樣。所以我哋根本一個地區都入到，佛山都唔止55萬人啦。就算喺三水挑十一個組隊都有機會喇！」

阿叻接受訪問時，直言中國入世界盃「其實唔係咁難」。（小紅書截圖）

引用周星馳金句勉勵大家

陳百祥更不忘提起當年港隊的「威水史」，以作激勵：「我們喺香港，都去到麥迪卡亞洲賽，全部都係我哋攞冠軍！咁中國點會攞唔到？一定攞到嘅！」他認為，現在中國足球的青訓發展「算是摸到門路了」，而核心問題則在於青少年與家庭的投入和支持。為了勉勵大家，他更套用周星馳在電影中的經典對白：「人總要有遠大理想，無理想咪等於鹹魚一樣，周星馳話㗎嘛！」

他還以周星馳經典對白勉勵大家。（小紅書截圖）

當記者問阿叻到會否邀請周星馳到佛山「西甲」看球賽時，他笑指對方「佢叫唔郁嘅」，但喜歡的話，自己可能回來。（小紅書截圖）

阿叻反問記者，周星馳球技是否「未到我水準啊嘛？」。（小紅書截圖）

笑評周星馳球技

另外，周星馳新片《功夫女足》近日上映掀起熱話。曾與對方合作《鹿鼎記》、《逃學威龍3之龍過雞年》及《唐伯虎點秋香》等作品的陳百祥，被記者問到會否邀請星爺到佛山「西甲」看球賽時，陳百祥就直言：「周星馳呢，佢係一個好得意嘅人，佢拍戲乜都好叻嘅，但佢就叫唔郁嘅，佢自己會嚟。或者你哋寫出嚟，可能佢會嚟都唔定嘅。」

阿叻曾參演多套周星馳電影。（電影截圖）

至於周星馳本身懂不懂踢足球？陳百祥笑稱自己也不太清楚，見對方拍足球題材的電影就有。當聽到記者說星爺似乎也會踢一下時，陳百祥即搞笑反問：「真係？唔係我啲水準吓嘛？哈哈，講笑啫。」但他隨後亦認真補充，指周星馳極具號召力，由當年的《少林足球》到現在的《功夫女足》，其實對足球運動來說都是一個非常正面的幫助，因為大家都非常喜歡看。

阿叻直言周星馳絕對有號召力。（小紅書截圖）

阿叻指周星馳拍完《少林足球》，又拍《功夫女足》，最足球是有很正面幫助。（小紅書截圖）

《功夫女足》首日票房大破２億，非常厲害。（《功夫女足》海報）

爆未能與周星馳成為好朋友原因

雖然兩人在電影上火花四濺，但現實中卻未能成為好友。陳百祥之前接受導演王晶個人YouTube頻道節目《王晶笑看江湖》訪問時，就大爆未能與周星馳成為好朋友的原因。陳百祥憶述他與周星馳初相識時，原本打算投其所好、了解對方，但周星馳極具個性的「落閘式」回應，卻令他無法應對：「我第一次與他合作，問他最喜歡甚麼，他答我最喜歡梵高！我好像從山頂跌下來、被一盆冷水淋下來一樣！」王晶笑言自己從來沒有見過周星馳看梵高的作品：「我猜他除了梵高二字，其實也不懂得太多！」