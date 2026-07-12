向海嵐銀髮母親罕露面氣質優雅！　去年曾跌倒愛女急停工陪入院

1998年香港小姐冠軍向海嵐現年51歲，但樣貌體態依然不輸當年，保養得非常好。向海嵐一和以有氣質見稱，想不到她的銀髮母親亦是如此，原來不止外表，就連氣質也會遺傳。



「三代同堂」向海嵐和母親，以及已離世的17歲愛犬合照Chloe。（ig@anneheung）

痛失17歲愛犬 兩母女合照雙眼通紅

向海嵐是圈中出了名的愛心爆棚兼孝順女，她近日在IG社交平台上，分享了與母親以及愛犬Chloe的合照。向海嵐透露，陪伴了她17年的愛犬Chloe在其17歲生日當天不幸離世。她為了與愛犬好好道別，特意舉辦了告別儀式，並撰寫長文悼念：「今天是你生日，17年的狗生圓滿了，謝謝你來到我們家，帶給我們很多的快樂回憶，謝謝你陪伴我渡過高低起跌。」在其中一張照片中，向海嵐更俯身親吻愛犬，畫面令人十分心酸；而相中亦可見向海嵐與媽媽都因不捨愛犬而雙眼通紅，相當難過。

向海嵐和母親的17歲愛犬Chloe離世。（ig@anneheung）

向海嵐和母親的17歲愛犬Chloe離世。（ig@anneheung）

向海嵐與母親感情十分好。（ig@anneheung）

這輯「三代同堂」的照片中，向媽媽的罕有曝光亦成為網民焦點。只見向媽媽雖然已屆高齡，一頭銀髮，但精神狀態極佳，五官輪廓依然端莊，散發出一股慈祥又溫文爾雅的氣質，讓不少人驚嘆向海嵐的高貴氣質果然是盡得媽媽真傳！

去年媽媽跌倒險出事 為求安心帶母北上體檢

向海嵐與母親感情向來深厚，對媽媽的照顧更是無微不至。去年，向媽媽曾不慎在家中跌倒並撞到頭部，幸好最後證實沒有骨折，僅手腳有瘀傷。不過這場意外當時亦令向海嵐極度擔心，甚至崩潰爆喊，她即時放下手頭上的所有工作，陪媽媽入院作詳細檢查。

經過跌倒一事後，向海嵐對媽媽的健康狀況更為緊張。今年初，她特意安排並親自陪同母親北上，到內地進行全方位的身體檢查。向海嵐在了解體檢細節後，對內地醫療中心先進的設備及專業水平讚不絕口，讓媽媽安心體驗了內地的高效醫療服務。而在完成體檢後，兩母女更把握機會順道同遊廣州歎美食，盡顯母女情深。