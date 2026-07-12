JFFT歌謠祭｜黃淑蔓孖辮造型靚到沉晒　米爺捱義氣扮女人成功稱霸

《JFFT歌謠祭2026》昨晚（11日）在亞洲博覽館舉行，今次JFFT四子各自與一位歌手組隊，四隊陣容包括Novel Fergus x 床哥的「FB愛」、周國賢 x 雞翼的「GEnE」、陳健安 x 良少的「LO-key」以及黃淑蔓 x 米爺的「生米煮成淑蔓」，四隊Battle後於現場投票獲得最高票數勝出的一隊，將獲得把歌曲拍成MV的機會。黃淑蔓是唯一女將，於組隊時已非常搶手，不過由於她堅持要拍檔跟她一起扮日系地下女團成員，即是要扮女人，故床哥事前已耍手擰頭，只得米爺侷住答應，最終二人以酷似雙子公主的造型演繹「萌系魔法」風格歌曲《旋轉木馬》，米爺去盡「羞恥Play」跳足全首，聯同牙蔓人靚聲甜又識帶動氣氛，成功取得11922票稱霸歌謠祭！成為「一蔓」的牙蔓夢想成真，獲得與含哥哥拍MV機會，其女團造型更獲網民勁讚靚女，指「沉到落地核」、「牙蔓越嚟越正式」、「此女不紅，天理難容」。

《JFFT歌謠祭2026》昨晚（11日）在亞洲博覽館舉行，今次JFFT四子各自與一位歌手組隊

黃淑蔓是唯一女將，於組隊時已非常搶手，不過由於她堅持要拍檔跟她一起扮日系地下女團成員，即是要扮女人，故床哥事前已耍手擰頭，只得米爺侷住答應。（直播截圖）

最終二人以酷似雙子公主的造型演繹「萌系魔法」風格歌曲《旋轉木馬》。（直播截圖）

米爺去盡「羞恥Play」跳足全首！（直播截圖）

聯同牙蔓人靚聲甜又識帶動氣氛。（直播截圖）

「生米煮成淑蔓」成功取得11922票稱霸歌謠祭！（直播截圖）

成為「一蔓」的牙蔓夢想成真，獲得與含哥哥拍MV機會。（直播截圖）

牙蔓的女團造型更獲網民勁讚靚女。（直播截圖）

網民見到牙蔓，直指「沉到落地核」、「牙蔓越嚟越正式」、「此女不紅，天理難容」。（直播截圖）

有人說牙蔓是真人版《我推的孩子》星野愛。（直播截圖）

米爺為藝術犧牲，搏盡扮女人，但相當值得。（直播截圖）

而Novel Fergus x 床哥「FB愛」也只是微輸幾百票，二人的《FB愛不完》diss歌謠祭炸場度滿分，「一隻雞翼，兩隻蟹鉗，三三歸九，九九周國賢」勁洗腦，床哥解放完「Hip Hop魂」又走親情路線眼濕濕唱《娜娜》送給女兒，「費Sir」Fergus亦激罕棄Auto-tune唔Rap認真唱歌，唱功令不少觀眾驚喜，大讚「咁X firm？」周國賢 x 雞翼的「GEnE」《甕中之鱉》，由於雞翼多年前已是周國賢Fans，今次成功寫歌畀偶像，融入多種周國賢式元素兼同台表演，追星成功令觀眾隔住個mon都覺得熱血！陳健安 x 良少「LO-key」的《仙女座事故》雖然票數失利，不過純粹輸在不夠綜藝爆點，事實上這首歌都獲很多觀眾讚非常好聽，屬可以直接派台級別！安仔回應網民時，亦預告《仙女座事故》將會上架，順道宣傳明日推出的新歌《悲傷的後勁》。

而Novel Fergus x 床哥「FB愛」也只是微輸幾百票，二人的《FB愛不完》diss歌謠祭炸場度滿分，「一隻雞翼，兩隻蟹鉗，三三歸九，九九周國賢」勁洗腦。（直播截圖）

床哥戴泳帽解放「Hip Hop魂」！（直播截圖）

「爸B」床哥走親情路線眼濕濕唱《娜娜》送給女兒，令人動容。（直播截圖）

「費Sir」Fergus亦激罕棄Auto-tune唔Rap認真唱歌，唱功令不少觀眾驚喜，大讚「咁X firm？」

周國賢 x 雞翼的「GEnE」《甕中之鱉》，由於雞翼多年前已是周國賢Fans，今次成功寫歌畀偶像，融入多種周國賢式元素兼同台表演，追星成功令觀眾隔住個mon都覺得熱血！（直播截圖）

陳健安 x 良少「LO-key」的《仙女座事故》雖然票數失利，不過純粹輸在不夠綜藝爆點。（直播截圖）