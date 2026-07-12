《愛回家》結局歌21人名單出爐　幕後親解冇Bonnie真相後離奇刪文

無綫王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》已正式完成拍攝工作「收廠」，9年長劇將圓滿落幕。今日（12日）負責為劇集做配樂指導的黃修文，就在社交平台上載了兩張錄音時間表，是7月13至14日共21位《愛．回家》成員的錄音日程，以每半時為一個時段，有份錄音的演員包括陳榮峻、劉丹、羅樂林、樊亦敏、蘇恩磁、林淑敏、許家傑、滕麗名、鍾志光、周嘉洛、陳浚霆、古佩玲、呂慧儀、李偉健、歐瑞偉、張景淳、何晉樂、單立文、吳偉豪、湯盈盈、袁文傑，引起網民熱議。

無綫王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》已正式完成拍攝工作「收廠」，9年長劇將圓滿落幕。（TVB）

負責為劇集做配樂的黃修文，就在社交平台上載了兩張錄音時間表，是7月13至14日共21位《愛．回家》成員的錄音日程。（TVB）

網民失望冇Bonnie 黃修文解釋原因

黃修文發文說：「入行32年，第一次替21位演員同事錄歌，將於大結局有得聽。誠言，有啲緊張，希望嚟緊呢兩日一切順利，大家一起加油呀 註：記得睇第2868集大結局呀！」不過網民就留意到名單上沒有林凱欣飾演的Bonnie，一直希望「安Bon戀」復合的觀眾們難免因而感到失望，問「都大結局，點解唔俾返幾分薄面？」不過黃修文就解釋，因為今次的21人，只集中為熊家及龍家成員，因而沒有Bonnie；不過帖文在曝光沒多久後，就未知為何被黃修文刪去。此外，其實陳榮峻飾演的Bonnie父親譚道德，亦非熊家或龍家成員，但他卻有份參與錄音，反而Bonnie則缺陣。

《愛．回家》配樂黃修文透露，將為21位演員錄製歌曲，大結局有得聽，並公開了錄音時間表。（Threads圖片）

黃修文透露這首歌將於大結局有得聽，呼籲網民：「記得睇第2868集大結局呀！」（TVB）

網民就留意到名單上沒有林凱欣飾演的Bonnie，一直希望「安Bon戀」復合的觀眾們難免因而感到失望，問「都大結局，點解唔俾返幾分薄面？」（資料圖片）