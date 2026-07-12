黃心穎超前靚位睇世界盃　草地較量「後勾挑波」完美K.O.老公泥鯭

37歲的黃心穎自2023年10月與RubberBand鼓手、51歲的泥鯭（黎萬宏）結婚後，一直過著幸福人妻生活，兩公婆不時周遊列國大晒恩愛。最近適逢2026世界盃熱潮，兩口子飛到溫哥華探親兼親身入場睇波，心穎更在草地大展球技，想不到身手竟然遠超老公！

黃心穎返溫哥華，有機會入場睇世界盃。（ig@jacquelinebwong）

黃心穎同老公泥鯭支持哥倫比亞。（ig@jacquelinebwong）

豪坐頭十行靚位睇16強 著黃衫力撐哥倫比亞

日前黃心穎在IG分享與老公泥鯭去溫哥華卑詩體育館（BC Place），欣賞世界盃16強瑞士對哥倫比亞的最後一場淘汰賽。兩人當日齊齊穿上黃色衫撐哥倫比亞，心穎更悉心打扮戴上黃色頭巾，裝備十足。他們更買到頭十行內的超靚位，近距離感受現場氣氛。心穎以英文留言自爆「jet lagged到爆」，但好開心終於可以在下午1點睇波，而不是香港時間的凌晨5點。這場波雙方激戰到互射12碼，最終瑞士以4比3淘汰哥倫比亞，心穎大讚睇到10球12碼非常精彩，更搞笑指有球迷想要他們的可樂樽，才驚覺原來裡面藏有FIFA貼紙。

坐頭十行內，超正！（ig@jacquelinebwong）

近距離睇球賽。（ig@jacquelinebwong）

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郊遊草地大展腳法 一招後勾技驚四座

除了親身入場支持愛隊，心穎今日（12日）亦把握時間享受家庭樂，與媽媽、二家姐黃心妙及三家姐黃心慧一家一齊去郊外旅行。全程緊貼世界盃賽事的她，今早收看英格蘭對挪威的賽事後，更即興與老公泥鯭在草地大展腳法「鬥波」。從她上載的片段可見，泥鯭嘗試示範後勾動作卻失敗收場，心穎見狀即刻伸手指住老公，無情恥笑對方「唔掂」。怎料換心穎親自上陣時，她竟然跳得更高，輕鬆向後一勾就將足球完美踢高，身手相當靈活，一招絕技技勝一籌，當場令老公心服口服！

泥鯭勾唔起個波。（ig@jacquelinebwong）

泥鯭勾唔起個波。（ig@jacquelinebwong）

黃心穎完美示範「後勾挑波」：

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享受日光浴。（ig@jacquelinebwong）

三姊妹。（ig@jacquelinebwong）