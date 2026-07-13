劉亦菲被偶遇在香港貼地食茶餐廳　被發現相機食先尷尬眼神勁可愛

現年38歲的劉亦菲憑《仙劍奇俠傳》、《天龍八部》等劇，奠定了「神仙姐姐」地位，不僅是內地娛圈公認的「顏值天花板」，更因拍攝迪士尼真人版電影《花木蘭》打入國際市場。近年除了經常獲邀出席不同奢侈時裝品牌活動，劉亦菲亦喜愛環遊世界，日前劉亦菲被網民偶遇在香港貼地食茶記，真實狀態驚艷大批網民。

劉亦菲憑《仙劍奇俠傳》、《天龍八部》等劇，奠定了「神仙姐姐」地位。（IG@yifei_cc）

劉亦菲被偶遇在香港貼地食茶記

有網民近日在香港一間地道茶餐廳偶遇劉亦菲，並將片段分享到社交平台。當時她穿上牛仔外套、頭戴黑色Cap帽，一身低調穿搭。有眼利的網民留意到劉亦菲幾乎全素顏上陣，皮膚依然白滑緊緻，整體看上來像大學生，非常年輕完全不似38歲。

有網民近日在香港一間地道茶餐廳偶遇劉亦菲。（小紅書）

被發現與美食自拍露慌忙眼神獲網民讚可愛

另外有趣的是，美食上桌期間，劉亦菲跟一般遊客一樣「相機先吃」，並興致勃勃地跟常餐自拍。沒想到當劉亦菲全神貫注地對著鏡頭時，突然察覺到被網民拍攝，她立即露出慌忙眼神並立即收回手機，臉上有一絲尷尬與無奈。有大批網民看到片段後，大讚劉亦菲的反應真實又可愛，更登上熱搜：「太可愛了」、「偷看那一眼好可愛呀」、「姐姐求求妳把自拍照發出來吧！」。不過亦有網民表示網民不應該偷拍劉亦菲：「當明星也太難了，吃個飯偷感還這麼嚴重」、「其實看著這眼神，我反而有點心疼」、「好可愛啊，我真的覺得她不像40的，不是粉絲不是硬吹」。

美食上桌期間，劉亦菲跟一般遊客一樣「相機先吃」，並興致勃勃地跟常餐自拍。（小紅書）

沒想到當劉亦菲全神貫注地對著鏡頭時，突然察覺到被網民拍攝，她立即露出慌忙眼神並立即收回手機，臉上有一絲尷尬與無奈。（小紅書）