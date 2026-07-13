女團成員被阿叔鹹豬手摸大髀後皮膚敏感　遭網民檢討衣著強硬還擊

日系女團「乙女新夢」成員Maho日前在社交平台Threads發文，透露自己日前在搭乘巴士時遭遇「鹹豬手」。她指出當時車廂內明明有其他空座位，但一名陌生阿叔卻刻意選擇坐在她隔壁，一邊扮瞓覺，一邊將手放在Maho的大髀上，她表示當時已刻意縮埋一邊，但對方甚至將整隻手放上來，嚇得她彈起！更嚴重的是，由於該男子的手疑似太污糟，導致Maho被觸碰後，大髀皮膚隨即出現紅腫敏感症狀，她直斥：「痴孖筋 平時用開手𢲡屎食㗎？污糟到我大髀敏感！」她表示分享自己的遭遇是想警剔其他女性，但有人留言檢討受害者，例如質疑其衣著、質疑她為何不當場大叫及報警等等，她也絕不退縮，一一強硬還擊，強調：「呢篇文係俾姊妹睇，唔啱睇你就碌走，唔好喺度滿口噴糞。」

Maho（右一）是女團乙女新夢成員。（IG/Threads@mahobobo）

Maho近一年專注個人發展為主，亦是樂壇女新人。（IG/Threads@mahobobo）

Maho日前在社交平台Threads發文，透露自己日前在搭乘巴士時遭遇「鹹豬手」。她指出當時車廂內明明有其他空座位，但一名陌生阿叔卻刻意選擇坐在她隔壁，一邊扮瞓覺，一邊將手放在Maho的大髀上。（IG/Threads@mahobobo）

Maho走日系路線，曾推出寫真。（IG/Threads@mahobobo）

還原被摸經過 斥對方扮瞓覺但一被影即擰開落車

Maho日前在threads出警世post，她影低巴士鄰座的一位大叔，寫低自己被摸大髀的經過：「邊個屋企嘅核突鹹濕阿叔走咗出黎害人呀？認領返去教佢搭巴士唔好擺隻手係人地大脾（髀）啦！架車咁多位係都要坐我隔離（籬），大腿掂到我已經縮埋一邊，你仲要擺隻手上黎就過份啦！痴（黐）孖筋平時用開手拿（𢲡）屎食ga？污糟到我大脾（髀）敏感，成程扮訓覺，同你自拍就識擰埋一邊，仲即刻落車走，以後有其他位都仲要坐女仔隔離一律當癡漢看待！」

Maho日前在threads出警世post，她影低巴士鄰座的一位大叔，寫低自己被摸大髀的經過：「邊個屋企嘅核突鹹濕阿叔走咗出黎害人呀？認領返去教佢搭巴士唔好擺隻手係人地大脾（髀）啦！架車咁多位係都要坐我隔離（籬），大腿掂到我已經縮埋一邊，你仲要擺隻手上黎就過份啦！」（IG/Threads@mahobobo）

Maho的大腿更敏感泛紅，她說：「痴（黐）孖筋平時用開手拿（𢲡）屎食ga？污糟到我大脾（髀）敏感」（IG/Threads@mahobobo）

Maho還原當時情況：「成程扮訓覺，同你自拍就識擰埋一邊，仲即刻落車走，以後有其他位都仲要坐女仔隔離一律當癡漢看待！」（IG/Threads@mahobobo）

網民檢討衣著批「引人犯罪」 貼全身相強硬反擊

事件引起網民極大迴響，有人直言：「污糟到敏感應該真是好那污漕😅」、也有不少女生身同感受分享自己經歷；但留言區卻有人在「檢討受害者」，有人說：「著成咁！引人犯罪！」Maho則回應：「你個樣唔著都好安全」並貼出一張全身照，她當時身穿運動品牌喱士長袖上衣及短裙，她說：「哇真係估唔到2026還有人要檢討受害人衣著 話我著到成隻雞咁？我都唔知adidas有賣雞衫咁大件事」

事件引起網民極大迴響，有人直言：「污糟到敏感應該真是好那污漕😅」、也有不少女生身同感受分享自己經歷。（IG/Threads@mahobobo）

留言區卻有人在「檢討受害者」，有人說：「著成咁！引人犯罪！」Maho則回應：「你個樣唔著都好安全」並貼出一張全身照，她當時身穿運動品牌喱士長袖上衣及短裙，她說：「哇真係估唔到2026還有人要檢討受害人衣著 話我著到成隻雞咁？我都唔知adidas有賣雞衫咁大件事」（IG/Threads@mahobobo）

剖白當下未有大叫及報警主因 強調只想警世非尋求意見

另外不止一位網民質疑她當時為何不大叫、報警、拍片、調位等等，她回覆了數個留言，再一次過回應，她解釋最初因為見對方在睡覺，所以很怕冤枉了對方：「所以第一下都呆咗同下意識幫人諗咗藉口先，應該係佢訓著唔小心掂到？之後發現佢隻手掂到我嚇到彈起，先醒起要影張相，一影佢就縮，再加上個下先發現原來架車根本無人，姐（即）係佢好大機會係特登，係思考完呢個過程發現佢大機會真係刻意非禮我，佢都已經走了。」至於為何不報警，她透露過往試過報警，但沒有用，花了很多時間錄口供還是換來一句「證據不足」，並強調：「我呢篇文係俾姐妹睇，唔啱睇你就碌走，唔好係（喺）度滿口噴糞」、「出po為了警惕大家，唔係for大家檢討我做法二次傷害我，見一個block一個 」之後Maho再更新情況，指自己根本沒有要尋求意見或協助，純粹是想警剔各位有這種犯案手法，表示已報警，再重申：「不要再自以為是地給我意見檢討我謝謝大家」