鄭秀文答謝會｜牽手許志安引回憶殺：呢啲記憶都係美好同埋重要

一連三場《鄭秀文You & Mi答謝會》昨晚（7月12日）舉行尾場。雖說巡迴演唱會未能如期舉行，但這三場「答謝會」依然交足功課，令所有樂迷和粉絲都盡興而歸。三場演唱會請來許志安、劉德華和尾場的黃子華，亦是「答謝會」的焦點所在。



完成三場「答謝會」，鄭秀文心情勁靚。她表示，答謝會後又有新工作安排。（林迅景 攝）

完成三場「答謝會」，鄭秀文心情勁靚。她表示，答謝會後又有新工作安排。（林迅景 攝）

完成三場「答謝會」，鄭秀文心情勁靚。（林迅景 攝）

鄭秀文：「華仔，尤其子華，佢仲要開完通宵，覺都冇乜點瞓，呢份心意都唔知點多謝，仲有華仔，佢本來嚟睇騷，我請佢上嚟花車巡遊，變咗佢又半場冇得睇。因為係佢朋友請佢睇，真係好⋯⋯成個live有身邊對我好好嘅人。」

鄭秀文表示，對演唱會裝置問題不太了解。（林通賢 攝）

鄭秀文第二晚的「答謝會」，有老公許志安做嘉賓，一同合唱《一步一生》及《其實你心裡有沒有我》。（網上圖片）

鄭秀文答謝會簡簡單單，但係又好精彩。（林迅景 攝）

鄭秀文答謝會簡簡單單，但係又好精彩。（林迅景 攝）

雖然話係答謝會，但係鄭秀文一啲都冇留力。（林迅景 攝）

雖然話係答謝會，但係鄭秀文一啲都冇留力。（林迅景 攝）

鄭秀文答謝會。衫同裝置幾乎每場都唔同，勁揼本。（林迅景 攝）

鄭秀文答謝會。衫同裝置幾乎每場都唔同，勁揼本。（林迅景 攝）

不惜工本回饋樂迷

「至於你話個騷好揼本，都係㗎，又換車，所以真係不惜工本，係有限資源入面做到最極限。我聽到好多觀眾話，呢個咪一個正常嘅騷，我話唔係，原先個騷真係預備咗好多好多內容。但係原來，原本簡簡單單嘅騷，大家都接受我做一啲一簡單嘅騷，我覺得好似開拓咗一啲另外一啲眼光。有時做吓呢啲咁簡單都好。」

全晚高潮之一，一定係「子華神」出場。（林迅景 攝）

全晚高潮之一，一定係「子華神」出場。（林迅景 攝）

「子華神」講足十分鐘「棟篤笑」，仲要唱埋歌！（林迅景 攝）

「子華神」講足十分鐘「棟篤笑」，仲要唱埋歌！（林迅景 攝）

「子華神」講足十分鐘「棟篤笑」，仲要唱埋歌！值晒！（林迅景 攝）

「子華神」講足十分鐘「棟篤笑」，仲要唱埋歌！值晒！（林迅景 攝）

「子華神」黃子華唱改詞版《終身美麗》。（林迅景 攝）

「子華神」黃子華唱改詞版《終身美麗》。（林迅景 攝）

甜蜜拖手掀「回憶殺」

有記者提到鄭秀文和許志安拖手出場。她靦腆的回應：「自然啦，我覺得⋯⋯自然啦。（有回憶殺）我覺得都係有意義，呢件事對我唔係小嘅事，我覺得都係唔容易解決嘅困難，都係一個挫折。我覺得人生裏面，小挫折，一齊去渡過，係個記憶點裏面⋯⋯我覺我有呢啲記憶，都係美好同埋重要。第二場我完全冇嘉賓，所以我覺得唔好啦，中間又穿咗個咕窿（指欠缺了一個環節），同埋我真心唔想一個人企喺個台，每晚有一個嘉賓，好似有多啲力量。（安仔開騷會撐？）我一定睇。（做嘉賓呀）好厭喎，又係我。（唔厭呀）（你可以每場都做固定嘉賓）唔諗住啦，不過嘉賓，唉，好厭呀，觀眾可能想睇一啲新嘅。」