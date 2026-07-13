2026香港小姐｜麥美恩化身嚴師畀意見：鼓勵性嘅說話就唔使交畀我

《2026香港小姐競選》12位佳麗昨日（12日）到廣州從化進行外景拍攝的工作，除了12位佳麗外，今次還有大師姐麥美恩做神秘嘉賓現身。麥美恩接受訪問時表示有任務在身：「目的就係希望呢三日兩夜裡面可以把握時間同佢哋傾下計，瞭解佢哋嘅性格，同埋可以畀到一啲嘅真係好真實嘅一啲嘅貼士畀佢哋。」

麥美恩接受訪問時表示有任務在身。(胡凱欣 攝)

麥美恩化身嚴厲的大師姐

麥美恩一向都快人快語，討好的說話不多說，她直接化身嚴厲的大師姐，說最真的說話及意見給師妹們：「其實係畀好多好實質嘅建設性嘅意見畀佢哋，因為嗰啲鼓勵性嘅說話就唔使交畀我，我就好狠狠地就講一啲佢哋真係要極速地要改進嘅嘢，無論係外形上，體態上，甚至係談吐。」看來大師姐對於佳麗們覺得仍有很多進步的空間。

麥美恩係嚴厲的大師姐。(胡凱欣 攝)

麥美恩做足功課不馬虎

大師姐麥美恩亦做足功課不馬虎，她表示每年不論是做嘉賓還是主持，都會找工作人員要佳麗的資料：「無論做司儀又或者係拍攝外景，都問幕後團隊都畀一疊資料我嘅。咁佢哋有一份好詳盡嘅問卷嘅，咁就睇咗啦，咁又睇大家嘅報道啦，咁呢個都係一個底嚟嘅啫，好多嘢都係要喺現場我再觀察嘅，因為我都要發掘佢哋一啲嘅潛能啦，又或者係一啲嘅缺點。」不過今次才第一次見面，麥美恩指仍未能說那一個佳麗是她的心水。