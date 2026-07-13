呂方與司機衝突後首開腔　棄私家車改踩單車自抽：車踢要向後Bye

呂方日前捲入一宗與網約車司機發生口角的事件，雖然私隱專員公署下令刪片，但相信已有很多人看過。衝突中呂方與司機爆粗對罵，而在爭持過程中，就出現了一個呂方及很多香港人都未必聽得明的字——向後「掰」，大家最初睇片時都好奇何謂「向後Bye」，而呂方昨晚（12日）更新社交平台，自事件後首度開腔，他未有否認是新聞主角，更抽自己水，片中他不再搭私家車，而是改踩單車，並幽默提醒觀眾：「騎這個車之前，一定要把這個（側腳架/ 車踢）往後Bye啊！」

呂方日前捲入一宗與網約車司機發生口角的事件。（資料圖片/黃國立攝）

日前呂方與網約車司機爭吵，司機表示自己已跟導航到達目的地，但呂方就說自己要去的並不是此位置，要求再駛往目的地，因而起爭執，雙方都愈來愈躁，以粗口互相問候，本來呂方都已經妥協肯落車，但因為開不到車門繼續僵持，司機叫他自己開門，並說：「開門你咪自己開，向後『掰』吖嘛，向後『掰』呀……」但呂方聽不懂什麼叫「向後掰」，因此使勁也開不到，更說：「乜X嘢向後『掰』X你老X！」幸好最終他終成功開門下車。大部份網民都未聽過「向後Bye」這個字，令他忽然變成潮語，其實大概意思是向後拉、向後拗。

而呂方於事件後未有特別回應，直至昨晚他在社交平台出post「自抽」，他正身處北京，晚上租用共享單車，他拍片教大家租車，之後提醒大家要將後轆左側的側腳架剔起：「騎這個車之前，一定要把這個（側腳架/ 車踢）往後Bye啊！」他又寫道：「今晚放棄四輪，換兩輪兜兜風～騎車之前記得把車梯向後掰！」網民反應正面，留言：「笑死，原片落架後佢就出黎自抽🤣」、「自己抽自己水 又幾XX好笑喎🤣🤣🤣」

呂方於事件後未有特別回應，直至昨晚他在社交平台出post「自抽」，他正身處北京，晚上租用共享單車。（小紅書@呂方）

呂方寫道：「今晚放棄四輪，換兩輪兜兜風～」（抖音@呂方）

呂方拍片教大家租車，之後提醒大家要將後轆左側的側腳架（車踢）剔起。（小紅書@呂方）

呂方意有所指：「今晚放棄四輪，換兩輪兜兜風～騎車之前記得把車梯（踢）向後掰！」（抖音@呂方）