王賢誌30億家族後人欠300萬　破產兩年首度剖白：人情冷暖已看透

現年55歲的前TVB金牌司儀兼東華三院前主席王賢誌（Vinci）出身大富之家，身為王氏港建創辦人王華湘男孫、主席王忠桐之子的他，家族資產估計高達30億。不過，據悉他在2024年底因投資製作節目欠下約300萬債務，骨氣十足的他未有向家族求助，選擇自行入稟法院申請破產，消息一度震驚全城。破產後的王賢誌生活轉趨低調，最近疑移居加拿大展開新生活，並靠著30多年的幕前經驗開設網上《專業司儀及口才訓練》課程重新出發。昨日（12日）他終於打破沉默，在社交平台晒出近照並撰寫長文，首度剖白破產後跌落谷底的心路歷程。

王賢誌曾經於加拿大溫哥華生活，畢業於英屬哥倫比亞大學，後來回流香港，於無綫電視及亞洲電視工作。（IG/@mrvinciwong）

王賢誌曾是金牌司儀！（IG/@mrvinciwong）

破產後重新出發。（IG/@mrvinciwong）

跌入谷底看清真假朋友 感激窩心留言送暖

經歷了人生巨變，王賢誌在帖文中感觸地寫道：「這一兩年，高低起伏都經歷過了。曾經站在山頂，轉眼又跌入谷底，很多事情正是在這段路上才看得最清楚——誰是真心，誰只是路過；誰在你風光時靠攏，誰在你落難時仍然站在身邊。人情冷暖，從來不必等到年老才看透，這一兩年，已經足夠。」對於在他陷入人生黑暗期時，依然願意傳送「撐你」、「加油」、「我在」等簡單字句的朋友，他深表感激，指這些說話帶來了最溫暖的力量，並感恩大家給予他沉澱與冷靜的空間。

（IG/@mrvinciwong）

（IG/@mrvinciwong）

點名多謝中傷者 認清世界嫌貧愛富

除了多謝一直雪中送炭的真心朋友，王賢誌亦不忘在文中反擊那些在他落難時冷嘲熱諷的人。他毫不客氣地直言：「我也想感謝一些看不起我、甚至在背後中傷我的人。你們讓我更清楚，未來不需要再浪費時間在那些不值得的人身上。這個世界，妒忌富有、嫌棄貧窮的人，我早就見識過，只是這次再確認得清清楚楚。」

雖然嘗盡人情冷暖，但他豁達地面對未來前路：「但無論如何，曾經在我生命出現過的人——無論是扶持我的，還是考驗我的——都讓我從中學習、從中成長。將來大家是否繼續同行，已不再重要，我都想跟你們說一聲：謝謝你們曾經在我生命裡出現過。這條路還會繼續走下去，但因為有這些經歷，我會走得更踏實、更清醒。💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼」

曾為馬主！（IG/@mrvinciwong）

生活富貴！（IG/@mrvinciwong）

貴公子。（IG/@mrvinciwong）

見了不少圈中好友！（IG/@mrvinciwong）

《仔仔一堂》由監製兼主持王賢誌，曾收通訊局逾十宗投訴。（王賢誌IG圖片）

《仔仔一堂》節目有播出後，引起大眾討論。（節目畫面）

《仔仔一堂》由王賢誌監製和擔任主持。（仔仔一堂facebook）

《仔仔一堂》節目中，王賢誌爸爸、妹妹及丈夫均有現身支持：

父親王忠桐和妹妹，以及丈夫Kevin齊現身節目。（ViuTV節目）