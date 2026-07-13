蔡思貝睇《功夫女足》勁感觸似發緊夢　獲讚全戲演得最好：一定紅

周星馳自編自導新作《功夫女足》，於日前（11/7）正式開畫，截至今日（13日）下午，票房已衝破5億人民幣，可見星爺號召力驚人。除此之外，演員陣容亦是一大亮點，除了張小斐、迪麗熱巴、張藝興、劉嘉玲等主要演員外，視后蔡思貝的演出也相當搶鏡，為觀眾帶來極大新鮮感。今次可謂蔡思貝離巢TVB後，首部有份參演的作品面世，她自己也非常緊張，故上映首日不惜通宵工作後，頂著眼睏趕赴深圳，親自購票入場支持。她更拍下整個過程分享至社交平台，難掩激動與感觸，直言能夠參與星爺的作品「好似發夢咁」！

周星馳自編自導新作《功夫女足》，首日票房已大破２億。（《功夫女足》海報）

蔡思貝在戲中飾演孖八，是位盲人骨妹，但同時又是隊中軍醫，甚有發揮。（《功夫女足》劇照）

收工直奔深圳入場撐《功夫女足》

影片中，身穿白色吊帶小背心、搭配深色牛仔褲的蔡思貝，剛剛完成通宵的工作，她一邊向鏡頭展示手機時間一邊說：「收工！現在已經是早上6點52分，天都亮啦。不過因為今天是7月11號，是一個特別的日子，我現在要先去一個地方，之後才回家睡覺。」

《功夫女足》於日前（11/7）正式開畫，有份參演的蔡思貝通宵收工後，趕赴深圳入場睇戲。（小紅書截圖）

蔡思貝連衣服都來不及換，便馬不停蹄展開北上行程。她先是乘搭港鐵，再步行穿過深圳街頭。當她到達戲院時，整個商場仍未營業，顯得空無一人。蔡思貝顯得相當興奮，轉身對鏡頭笑說：「整個商場都還沒開，我們是最早那場，我覺得好開心、好有意義啊！」

蔡思貝連衣服都來不及換，便馬不停蹄展開北上行程。（小紅書截圖）

蔡思貝充滿期待。（小紅書截圖）

戲院內感觸眼紅紅：好似發緊夢

隨後，蔡思貝興奮地走到《功夫女足》的巨型電影海報前合照，更迫不及待地展示手機上的購票紀錄。畫面可見，該場次早上9時正開場，座位表上出現近乎「全紅」畫面。她滿心期待表示：「沒看過，不知道會怎麼樣呢？」

蔡思貝到達內地戲院時，商場店鋪都還沒營業。（小紅書截圖）

當然不少得打卡。（小紅書截圖）

坐在影院內等待開場的蔡思貝，望着大銀幕，內心顯得相當感觸。她眼紅紅地表示：「我在嘗試回想，究竟……上一年自己拍了哪些東西？這麼秘密的一個project，現在終於可以面世。接着上年的這段時間，就是剛剛殺青了不久，那時心情還沒平復，還覺得……哇，好像在做夢一樣，可以拍到星爺的戲。」她亦在片中謙虛地配上字幕：「做得不好的，多多包涵。」

蔡思貝入場前心情忐忑。（小紅書截圖）

蔡思貝回想拍攝過程非常感觸。（小紅書截圖）

網民盛讚：居然全戲演得最好

網民紛紛大讚她在片中演出：「居然全戲蔡思貝演得最好」、「在TVB拍的劇集沒體現出你的演技，在這部電影中能看到你的演技了」、「姐姐演得很好，全程都被你的表演吸引」、「我覺得你的timing和演技在電影裡是最好的」、「孖八演的很好！期待能更多地在銀幕上見到！」、「孖八咁正我擔保你一定紅啦」，可見評價極高。。

蔡思貝直言可以拍星爺的戲，感覺想發夢一樣。（小紅書截圖）

蔡思貝演技獲網民激讚！（小紅書截圖）

蔡思貝在《功》片中甚有發揮。她戲中叫孖八，起初以為是一位盲人骨妹，劇情發展下去，不單成為隊中軍醫，而且性格火爆，往往在未「睇」清楚下，誤傷無辜人士，笑料百出。而當隊中守門員受重傷要離場後，她就擔任起守龍一職！無錯，係守龍，盲人守龍。但又正正是盲，正好用來對付敵方的花招，並為球隊勝敗定下關鍵作用。最近有傳蔡思貝離開TVB後，成為曾志偉及星爺搶人才對象，觀乎她在《功夫女足》的戲份，都似乎深得星爺愛戴。

蔡思貝演技獲網民激讚！（小紅書截圖）