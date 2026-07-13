高海寧上海被街拍反遭「美顏降呢」　網民大感傻眼：拍成路人了

現年39歲的當家TVB花旦高海寧（高Ling）憑劇集《新聞女王》人氣飆升，繼早前剛播畢的《飛常日誌II》後，她有份參演的新劇《夫妻的博弈》近日亦正式在優酷首播。除了劇接劇外，高海寧近年還頻頻北上發展，憑藉努力的態度和親民作風，成功打開內地市場。日前，有內地網民在上海一間打卡咖啡店野生捕獲高海寧，並將影片及照片分享至社交平台，大讚其真人有教養。不過，其他網民的焦點卻落在博主的美顏濾鏡上，紛紛直指高海寧顏值「被降呢」！

高海寧憑劇集《新聞女王》角色「詩晴Cathy」在頒獎典禮勇奪「最佳女配角」。（陳順禎攝）

高海寧劇接劇，有份參演的《飛常日誌II》剛播畢不久。（IG圖片）

高海寧另一套有份參演的《夫妻的博弈》近日也在優酷首播（優酷@Weibo）

高海寧現在除了工作外，也會四處遊玩享受人生。（IG圖片）

高海寧大方答應街拍要求 網民：有教養非常給力

從博主分享的影片可見，當時高海寧正與兩位朋友在咖啡店的戶外位置用餐，當她發現有人認出自己時，表現得相當大方。博主上前禮貌詢問：「老師，是高海寧老師嗎？可以給你拍兩張照片嗎？我是你的鐵悍粉絲。」高海寧聽罷立刻展露燦爛笑容，並極速答應。博主在片中大讚高海寧真人超級親民：「本人很美，很有氣質且很有禮貌、很有涵養。」

高海寧近日在上海一間咖啡店與朋友用餐時被捕獲。（小紅書截圖）

高海寧發現有人認出自己時，表現得相當大方。（小紅書截圖）

高海寧主動起身走出店外配合博主街拍和合照。（小紅書截圖）

美顏開太大 網民笑稱：把高海寧拍成路人

高海寧當日身穿一件簡約的白色襯衫，搭配淺藍色牛仔褲和平底鞋，打扮隨性得來又不失時尚感。而為了配合博主，高海寧更毫無架子地主動站起來走出店外街拍，以及大方答應合照的要求。雖然照片中，高海寧一雙招牌長腿與高挑身材依舊吸睛，但在博主的濾鏡「加持下」，臉頰被過度修尖，皮膚磨皮至不見紋理，失去原本具辨識度的外貌。難怪有網民看過照片後大感傻眼，紛紛留言：「美顏開太大了吧！把高海寧拍成路人了都。」、「人家還在說話就直接打斷，不答應你也不好，答應了拍成這樣。」、「咋還不如粉絲隨手一拍」、「建議練下構圖和審美再來」。

高海寧一點架子都沒有。（小紅書截圖）

大方給粉絲博主拍照。（小紅書截圖）

但有網民取笑博主「美顏開太大了」。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

早前齊蔭短髮拍片曾「炒車」

高海寧早前也曾因換了一頭「齊蔭短髮」引起「炒車事件」。事緣高海寧早前在TVB官網分享歐遊趣事的專訪影片在社交平台發布。片中的高海寧頂著全新齊蔭短髮造型亮相，惟影片的燈光和化妝配搭被指嚴重「炒車」。在鏡頭的捕捉下，高海寧的面部輪廓看起來較平日異常浮腫，加上厚重的齊蔭劉海令原本的包包面更加明顯。留言區瞬間被排山倒海的負評攻陷，最終更導致該則貼文被極速刪除。

高海寧最近換了全新短發造型。（IG@sammkoling）

高海寧專訪影片曝光後留言區即時淪陷 。（FB@TVB）

高海寧近年不時四出旅行。（IG@sammkoling）

大曬靚相。（IG@sammkoling）

高海寧曾「封胸」，希望擺脫性感形象。（IG@sammkoling）

如今高海寧調整了心態，找到自己最自由自在的狀態，不吝嗇展示其火辣身材。（IG@sammkoling）