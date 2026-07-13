方力申呻錯過愛女第一次學企　強大基因Isla神複製爺爺五官

現年46歲的方力申（小方）自從在去年情人節與圈外女友葉萱（Maple）於美國註冊結婚，並於同年12月中喜迎寶貝女方愛嘉（Isla）搶閘出世後，便徹底放下昔日的偶像包袱，火速化身為超級「曬女狂魔」。他經常在社交平台上開心分享愛女的成長日常，一家三口生活幸福美滿。不過，由於工作繁忙，這位廿四孝爸爸近日卻無奈錯過了7個月大的愛女人生中的重要時刻，令他忍不住發文大呻可惜。

方力申有女萬事足。（ig@alexfongliksun）

真係寵女狂魔，幾乎日日曬BB相。（ig@alexfongliksun）

爺爺嫲嫲直擊Isla第一次企起身 小方無奈嘆：我又錯過咗

昨日（12日）方力申在IG限時動態分享了一段愛女學企的珍貴短片。片中可見，穿著白色BB衫的Isla見到床尾有一隻馬仔公仔，立即雙眼發光，身手靈活地直爬過去。隨後她更展現驚人臂力，用小小雙手緊緊拉住木床板，用力一撐竟然成功自己企起身！Isla一手捉住玩具，轉身自豪地望向正在拍攝的爺爺，鏡頭外隨即傳來疑似媽媽Maple興奮的「嘩」一聲，爺爺更開心得連番大讚：「犀唔犀利呀，第一次！第一次！」全家人都為這個驚喜時刻歡呼。可惜的是，小方疑似因為出外工作而未能親身見證，只能將影片配上文字失落地寫著：「我又錯過咗Isla嘅第一次」。

Isla已經7個月大。（ig@alexfongliksun）

第一次自己企起身。（ig@alexfongliksun）

手腳有力，好叻叻！（ig@alexfongliksun）

捉住玩具再回望，爺爺超興奮：「犀唔犀利呀，第一次！第一次！」（ig@alexfongliksun）

被指似胡圖圖 強大基因神複製爺爺五官

Isla在方家絕對是萬千寵愛在一身，小方幾乎隔日便分享Isla的生活日常。日前他分享過一張拼圖，笑指有人覺得Isla的模樣似足卡通人物「胡圖圖」。但其實Isla最似應該是爺爺，另一張分享相片，見爺爺和嫲嫲抱住Isla合照。超萌的Isla被爺爺抱在懷中，兩爺孫無論是面型、笑容還是五官輪廓，簡直是一模一樣，猶如倒模餅印。這張隔代同堂的溫馨合照，完美印證了方家極其強大的遺傳基因，非常可愛！

Isla係咪有啲似「胡圖圖」？（ig@alexfongliksun）

Isla真係遺傳方家強大基因，好似爺爺。（ig@alexfongliksun）

萬千寵愛！（ig@alexfongliksun）