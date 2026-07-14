吳雨霏踏入4字頭忠粉溫馨慶生　哽咽剖心聲親揭暫難再開騷原因

前女團Cookies成員吳雨霏 (Kary) 於2015年與初戀男友、有網球王子之稱的洪立熙 (Brian) 在美國註冊結婚，婚後兩人育有一子兩女，四年抱三組成五口之家，早前她還成為寄養媽媽，一家人幸福又有愛。而自成為人妻兼人母後，吳雨霏重心移向家庭，鮮少公開演出，令一眾歌迷紛紛「敲碗」期待她重返樂壇或再次舉辦演唱會，但依然未有消息。而吳雨霏日前出席粉絲為她舉辦的慶祝40歲生日會上，也坦言現階段要重返樂壇並非一個容易的決定。

吳雨霏 (Kary) 於2015年與初戀男友、有網球王子之稱的洪立熙 (Brian) 在美國註冊結婚，至今夫妻感情依然非常好。（IG圖片）

一家五口美滿幸福。（IG圖片）

吳雨霏早前還成為寄養媽咪，非常有愛。（IG圖片）

粉絲為吳雨霏慶生

日前，吳雨霏一眾忠實粉絲特意為她舉辦了一場溫馨的生日會，慶祝她踏入「4字頭」的新階段。現場布置充滿心思，掛滿了寫有「壽」字和「KARY」的氣球，更準備了多個精緻的生日蛋糕及寓意長壽的壽桃，場面熱鬧又溫馨。

之前Cookies合體勾起大家集體回憶。（IG圖片）

吳雨霏早前任鄭秀文演唱會嘉賓，歌迷紛紛期盼她再開騷。（IG圖片）

哽咽多謝粉絲多年不離不棄

生日會上，吳雨霏身穿粉紅色毛毛上衣搭配牛仔褲，狀態大好。她首先向在場的粉絲表達謝意：「好多謝大家咁多年嘅等候。因為我知道，我唔係好似以前咁樣，好act（活躍）咁出嚟唱歌或者見大家。」吳雨霏坦言自己一直有留意粉絲在社交平台上的留言，更呼籲大家多向她發送私訊：「你哋DM我啦，我如果可以嘅話，我都會盡量會like，盡量會比個心。」

吳雨霏出席粉絲為她舉行的生日會。（小紅書圖片）

吳雨霏被粉絲用心所感動。（小紅書圖片）

期間，吳雨霏講到粉絲不離不棄的支持時，更忍不住眼濕濕，哽咽指最令她感動的是，粉絲們無數次傳來的鼓勵訊息：「DM畀我留言啊，都係叫我『快啲出嚟唱歌啦』、『好掛住你啊』、『好想聽你唱歌』、『好想你快啲開演唱會』。其實對我嚟講，有陣時我都會覺得，點解我咁幸運，即係有一班咁好嘅、一班支持我嘅歌迷。所以我係好感恩，即係我真係好感恩大家咁多年……就算我冇新嘅音樂，冇新嘅攪作，即係你哋都好不停咁樣畀好多支持、好多愛畀我，所以我係好好、好多謝。」

吳雨霏多謝粉絲咁多年的等候。（小紅書截圖）

吳雨霏直言，最令她感動的是，粉絲們無數次傳來的鼓勵訊息：「都係叫我『快啲出嚟唱歌啦』、『好掛住你啊』、『好想聽你唱歌』、『好想你快啲開演唱會』。」。（小紅書截圖）

現階段出返嚟唱歌唔容易決定

近年主力投入家庭生活的吳雨霏，也大談自己的人生轉變。她坦言，在目前的人生階段，要做出重返幕前的決定絕不容易：「因為始終而家我踏入人生嘅另一個階段，我有自己嘅屋企。好多時候，要出返嚟唱歌呢啲咁重大嘅決定，我覺得對我係一啲都唔係容易嘅決定。所以我好感激你哋好體諒我，亦都好明白我而家呢個階段嘅情況。」吳雨霏希望未來的日子裡，歌迷會能繼續舉辦更多活動，讓大家有更多機會聊天。

吳雨霏講到粉絲不離不棄的支持時，忍不住眼濕濕。（小紅書截圖）

吳雨霏難忍情緒。（小紅書截圖）

此時，粉絲乘勝追擊，紛紛起哄大喊：「聽日再嚟過！」、「聽日我book啟德啊！」、「後日紅館有期吧？」吳雨霏聽罷隨即被逗得哈哈大笑，再次多謝粉絲：「我個人都冇乜廢話，都係有嗰句講嗰句，即係我所有嘅嘢都係出自我內心，所以我真心好多謝大家。」網民看了視頻後，紛紛留言：「好真誠的Kary」、「希望有一日可以睇到Kary嘅演出」、「一直等緊佢復出」、「幸福就好，我繼續等」；也有網民激動留言：「Kary！開工啦！」

吳雨霏與粉絲對話如朋友一樣，溫馨又搞笑。（小紅書截圖）