鄭秀文答謝會｜Sammi高EQ神還原2007年經典「黑圖」　全場High爆

鄭秀文答謝會昨晚（7月12日）圓滿結束！三場答謝會分別有劉德華、許志安和黃子華撐場做嘉賓，可稱是意料之內亦是意料之外。三人與鄭秀文（Sammi）相熟，做嘉賓屬意料之內，但劉德華入場睇騷變做嘉賓一齊花車巡遊、許志安上台牽手掀回憶殺、黃子華捱通宵後趕到撐場，又講「棟篤笑」又改詞唱《終身美麗》，實在令全場4萬觀眾又驚又喜！



呢個《鄭秀文答謝會》真係無敵，勁好睇！（林迅景 攝）

呢個《鄭秀文答謝會》真係無敵，勁好睇！（林迅景 攝）

仲有黃子華講足十分鐘棟篤笑，值回「票價」啦！（林迅景 攝）

網民瘋傳答謝會片段 鄭秀文神還原經典「黑圖」

答謝會會後，不少網民都在社交平台分享台上台下片段，網民一齊回憶美好時光之餘，未能入場的網民亦可趁機一睹鄭秀文在台上的精彩演出。其中一條網民（threads@aladda.me）拍攝片段，鄭秀文在全場粉絲歡呼下，舉起雙手做出一個驚訝、誇張的表情。台下粉絲見到鄭秀文做出這個動作後，又更賣力尖叫。

鄭秀文近來增磅咗少少。記者們講起時，佢開心展現「身材」。（林迅景 攝）

鄭秀文「自抽」重現經典黑圖。（threads@aladda.me）

高EQ幽默自嘲

相信粉絲們和網民對於這個動作都不陌生，其實就是這個動作就是那張源自於2007年《Show Mi 鄭秀文演唱會》的一張「黑圖」。當年這張照片被刊登後，隨即在網上瘋傳，後來更因「獨特」的姿勢成為了一個經典迷因。不過鄭秀文向來情商極高且玩得起，近年也常常大方「自嘲」，甚至在台上親自重現這個經典動作，把當年的「黑圖」變成了與粉絲集體回憶的幽默笑料！