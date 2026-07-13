前港姐黃碧蓮曬巨肚敷「面膜」　最美孕婦預防妊娠紋有妙招

前港姐黃碧蓮（Linna）自從升級為人妻兼準媽媽後，經常在社交平台上分享孕期的生活點滴。最近她在IG上傳了一段十分逗趣的短片，片中可見她挺著超級「巨肚」，竟然為肚皮敷起「面膜」！



黃碧蓮曬巨肚敷「面膜」。（ig截圖）

巨肚敷「面膜」做Spa 網民大讚最美孕婦

黃碧蓮還對着鏡頭擺出各種搞怪可愛的表情，可謂愛美到了極致，連肚皮都要享受Spa保養。這個舉動引來一眾網民紛紛留言，大讚她是最美孕婦，更笑言她這招預防妊娠紋的方法真是一流！

黃碧蓮曬巨肚敷「面膜」。（ig截圖）

黃碧蓮幫肚皮敷「面膜」預防妊娠紋。（ig截圖）

黃碧蓮幫肚皮敷「面膜」預防妊娠紋。（ig截圖）

黃碧蓮幫肚皮敷「面膜」預防妊娠紋。除咗個肚，身材竟然冇走樣。（ig截圖）

去年峇里島嫁總裁老公 隨時準備「卸貨」

黃碧蓮在去年已正式宣告「封盤」，與總裁男友Jack在印尼峇里島舉行了浪漫的婚禮，當時過大禮儀式上的巨型龍鳳鐲更是相當吸睛。結婚不久後，黃碧蓮便曬出超聲波照片，正式宣布「造人」成功，懷上愛情結晶。如今看她巨肚的尺寸，估計預產期就在不久的將來，隨時準備「卸貨」迎接新生命的到來！

黃碧蓮入行以來擔任主持工作居多。（Instagram/@derplinna）

黃碧蓮。（IG@derplinna）

黃碧蓮曬巨肚敷「面膜」

黃碧蓮大婚當日的片段。(IG圖片)

港姐出身形象入屋 參演多部人氣劇集

談起黃碧蓮的演出經歷，相信觀眾絕對不會陌生。她在2014年參選香港小姐後正式入行，早期憑藉主持兒童節目《Think Big 天地》累積了不少人氣，更被封為人氣兒童節目主持。近年她積極參演多部劇集，當中最為人熟知的，必定是在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「大龍生」的刁蠻女伴「Dion」；此外，她在《星空下的仁醫》、《新四十二章》及《隱形戰隊》中亦有十分亮眼的表現。