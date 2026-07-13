林熙彤Hazel避談與湯令山戀情　認有一起去街讚男方風趣幽默

林熙彤（Hazel）、張鈊貽（VALC）及李晞彤（Carina）有份參演的電影《復仇的人》今日舉行探班活動，Hazel早前被爆疑與Gareth. T（湯令山）拍拖，更是對方歌中女主角，她未有承認或否認戀情，只說是「好朋友」，形容Gareth「風趣幽默」，至於本年初有讀者向《01娛樂》報料，指Gareth與一名包到冚的女子同行，Hazel就承認片中人是自己。

邱禮濤執導電影《復仇的人》今日（13日）舉行探班活動。（鄧穎琪攝）

左起：Hazel、VALC、Carina在戲中都飾演學生。（鄧穎琪攝）

VALC為角色染黑頭髮 Carina挑戰夜蒲女生

《復仇的人》由邱禮濤執導，改編自香港華文推理殿堂級作家陳浩基的著名小說《網內人》。Hazel、VALC、Carina在戲中都是學生，一直金髮示人的VALC更特地染黑頭髮，透露黑過讀書時。她說：「做學生嘅時候頭髮都唔係黑色，天生頭髮偏啡，冇見過自己純黑色頭髮，所以覺得做中學生嗰時仲曳過而家個樣。」她笑言有日工人姐姐叫她起床時都嚇親：「佢係『嘩！呢個邊個嚟？』」至於Carina則飾演「喜愛夜蒲」的女生，但表示真人不愛夜蒲。

VALC表示雖然會不捨得金髮，但都樂於接受新嘗試。（鄧穎琪攝）

Hazel透露戲中角色尺度大

Hazel在戲中會經歷重大崩潰事件，指一生人只會在電影經歷，希望現實中一輩子也不會遇到。雖然未能劇透，但她預告：「睇到好揪心，點解一個女仔會咁樣，直到做嘅時候先至感受到嗰種痛。（記者：尺度係咪好大？）係有啲大，係拍過咁多套電影或者劇裏面最大尺度嘅一套，對我個人挑戰嘅尺度係好大。」

Carina則飾演「喜愛夜蒲」的女生，但表示真人不愛夜蒲。（鄧穎琪攝）

避談與湯令山戀直認有去街 讚對方風趣幽默

早前Hazel被爆與Gareth. T拍拖，問到拍戲崩潰後可有人安慰，她耍太極指有三隻貓咪陪伴。有指Gareth透過「520」發布的歌曲《玻璃》向Hazel傳情，因為去年有fans催促他推出此曲時，他曾留言表示：「要找到一個愛得很透明的人才發。」、「再愛的時候才發」故外界認為Hazel就是Gareth所講的對象，Hazel指自己有在電話聽到這首歌，不過會否覺得男方是唱給自己聽，她就說：「我唔知喎，問佢先知喎。（記者：佢話送俾最重要嘅人，係咪你？）咁要問返佢。（記者：之前傳你哋拍拖。）我覺得唔好講呢啲嘢，我哋講返套戲。」被問二人是否好朋友，Hazel答：「係嘅係嘅。」

Hazel透露今次角色尺度大，戲中人經歷令她崩潰。（鄧穎琪攝）

Gareth早前開Show，Hazel表示有恭喜對方，但不知對方有否留位俾自己，至於有冇訂定飛，她竟說：「今日唔知聽日事㗎嘛，我好希望好多嘢做，好多嘢做， plan唔到我嘅行程。」對於男方為人，Hazel用「風趣幽默」形容，記者笑言Gareth平時很少出聲，可能只得她見到他風趣幽默的一面，她就說身旁的VALC和Carina也很風趣，談及Gareth會否符合其擇偶條件，Hazel說：「我冇擇偶條件喎。（記者：係咪要風趣幽默？）我身邊朋友都風趣幽默。」

Hazel於今年一月被影到跟湯令山行街，她直認片中人是自己。（資料圖片）

最後，談到湯令山年初被拍得與一名長髮女在在灣仔一齊行街，女方打扮雖然包到冚，明顯刻意低調，但不論頭髮長度、髮色、身高皆與Hazel相若，從Hazel社交平台的照片所見，她更有同款服飾，Hazel承認片中人是自己，不過被問二人當日做什麼，她就尷尬搖頭及苦笑。