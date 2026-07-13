三代同糖｜車婉婉嫌水着照未夠Fit　泰國巧遇明星足球隊BBQ最開心

將於8月10日隆重登場的無綫全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》（下稱《三代同糖》），由羅永賢Marco監製，馬俊縈編審。一眾演員車婉婉、吳若希、李茵彤、何依婷、李偉健、趙浚承、侯雋熙、關曜儁、廖家爵、胡敏芝、容天佑、周志康、林沚羿、吳兆麟、潘靜文、洪曼芹及阮兒等，今日（13日）現身電視城，進行開鏡拜神儀式。

《愛‧回家之三代同糖》一眾演員車婉婉、吳若希、李茵彤、何依婷、李偉健、趙浚承、侯雋熙、關曜儁、廖家爵、胡敏芝、容天佑、周志康、林沚羿、吳兆麟、潘靜文、洪曼芹及阮兒等，今日（13日）現身電視城。（關穎賢攝）

一眾演員及監製、編審齊齊進行開鏡拜神儀式。（關穎賢攝）

《三代同糖》加入AI元素 吳若希唔介意AI好身材

在劇中飾演「三代同堂」的車婉婉、吳若希及李茵彤接受訪問時，透露日前已開始拍攝外景，笑指團隊非常火熱因外景拍攝天氣非常炎熱。吳若希表示首次參演處境劇，大讚劇組貼心關懷炎熱天氣下拍攝，感覺就像回了家。提到今次的拍攝加入了AI元素，問到如果AI的話最想做什麼，吳若希笑言：「身材呢家嘢係可以嘅，本身都玲瓏浮凸，但可以加多少少，觀眾都賞心悅目多少少，但係始終閤家歡嘅時間賞心悅目得嚟都要令大家容易接受。」

李茵彤表示拍攝雖然天氣炎熱，但最重要拍得好。（關穎賢攝）

提到今次《三代同糖》加入AI元素，吳若希笑言唔介意AI好身材。（關穎賢攝）

車婉婉自爆是明星足球隊初代啦啦隊

談到在入劇組前，車婉婉特別帶了兒子BBQ飛往泰國度假巧遇明星足球隊，更帶BBQ見多位巨星，包括譚詠麟、曾志偉、任達華、黃日華等人。婉婉指自己原來是明星足球隊第一代啦啦隊，入行便跟著明星足球隊周圍打氣，笑言自己30年之後歸隊很刺激，並透露BBQ與前輩們一齊踢波非常開心，更爆BBQ很喜歡聽校長譚詠麟的歌曲，但過往一直沒有機會跟校長這麼近距離接觸，所以即將會帶BBQ去睇校長演唱會。另外，提到婉婉在泰國期間影了不少靚相，還在IG罕有分享比堅尼照，曬零贅肉逆齡身材，婉婉謙虛表示：「其實覺得有少少唔係幾Fit，因為真係操嗰排再lean啲，線條再好啲，因為呢個月冇時間去Gym，我覺得可以勁啲。」

車婉婉爆BBQ很喜歡聽校長譚詠麟的歌曲，之後必定會帶BBQ去欣賞校長演唱會。（IG圖片）