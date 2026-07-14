TVB小花自揭選美世家壓力巨大　童年恐懼交流：去買麥當勞都唔敢

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）自加入TVB後備受TVB力捧，除了有份擔任多個大型節目主持、客串劇集外，早前她更挑戰女團，在《魔音女團》中憑藉亮眼表現成功組成女團「MYNT」，人氣再度急升！演藝事業外，宋宛穎也是一名學霸，畢業於加拿大多倫多大學，修生物化學、人類生物學；並於早兩年在香港大學醫學院修畢碩士學位，絕對是美貌與智慧並重的代表。不過，這位甜姐兒近日在社交平台分享心路歷程，坦承生於「選美世家」這個標籤，曾為她帶來巨大壓力。

宋宛穎出身選美世家。（資料圖片）

當年她也大熱當選。（葉志明攝）

自小活在選美世家光環下：對我是成長課堂

宋宛穎在影片中表示，不少人認識她是透過「澳門選美世家」這個標籤。她介紹道，媽媽文寶雪是選美亞軍，大堂阿姨是冠軍，小堂阿姨也是亞軍。「聽起來是不是很夢幻？在外人看來這是自帶光環的家族底蘊，但對我而言，這是陪伴我長大、教會我自信、溫柔與自律的成長課堂。」

宋宛穎非常好學，當選後繼續增值自己，並成為港大醫科碩士畢業生！（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎生於「澳門選美世家」，媽媽是選美亞軍。（IG@sabrinaxmendes）

童年靦腆 連買麥當勞都不敢

宋宛穎分享在這個「美的家庭」的成長歷程，她表示收穫最珍貴的並不是皇冠，而是選擇做自己的勇氣。宋宛穎坦承外界覺得她生於這樣的家庭肯定很多優越感，但其實恰恰相反，「我的壓力是巨大的。其實小時候我是非常靦腆和害怕，不要說對着鏡頭說話，就連與人交流都會感到恐懼。」她更分享了一段童年例子：「我小時候很想去吃麥當勞，想去買一個套餐，我都不敢跟那個服務員去說、去下單我想要吃的東西。因為我知道我的家族會有這些選美的頭銜，一直我就覺得壓力很大，我想去逃避這個事情，我覺得自己永遠不夠好，永遠追不上長輩們的腳步。」

宋宛穎近日拍片分享生於「選美世家」這個標籤，曾為她帶來巨大壓力。（小紅書截圖）

但宋宛穎把生於「選美世家」的壓力，轉化成動力。（小紅書截圖）

宋宛穎自言小時候非常靦腆和害怕。（小紅書截圖）

媽媽一句話點醒 選港姐只為戰勝膽小自己

宋宛穎指人生的轉捩點，出於媽媽的一番話。宋宛穎回憶道，有一天媽媽突然對她說：「其實你不用做第二個我，你做第一個你自己，就足夠了。」這句話讓她瞬間醒悟，明白到家族給她最大的底氣，並非美貌的基因，而是那份允許她自由去選擇做自己的勇氣。

宋宛穎自言小時候連去麥當勞買東西吃都不敢。（小紅書截圖）

宋宛穎曾覺得自己永遠不夠好。（小紅書截圖）

宋宛穎被媽媽一句說話點醒。（小紅書截圖）

受到媽媽的鼓勵，宋宛穎最終鼓起勇氣參加了2021年的港姐選美。她強調，「不是說去爭取做下一個冠軍，而是去體驗、去探索、去看一下世界。也不是為了贏過任何人，而是為了戰勝那個曾經非常膽小的自己。」

令宋宛穎有深深領悟。（小紅書截圖）

宋宛穎稱當日參選港姐是為了戰勝曾經膽小的自己。（小紅書截圖）

自信可以訓練出來 勉勵大眾撕掉標籤

宋宛穎續言站在聚光燈下，發信自信是可以訓練出來的。對於現在的宋宛穎而言，選美並非她的終點，而是人生一節非常重要的啟蒙課，教會她「體態要優雅，但姿態要謙卑；外表可以發光，但是內在一定要豐盈。」如今的宋宛穎不止步於港姐冠軍，更會去讀書、探索不同的領域，探索人生各種各樣的可能性。

如今的宋宛穎不止步於港姐冠軍，更會去讀書、探索不同的領域，探索人生各種各樣的可能性。（小紅書截圖）

宋宛穎最近更成為TVB女團成員之一。（IG圖片）

最後，宋宛穎亦以自身經歷勉勵大家：「無論你出生如何，無論你有過什麼樣的標籤，那都只是你的起點，並不是你的終點。」並希望大家都能像她一樣，勇敢地撕掉身上的標籤。網民紛紛留言：「超讚」、「感覺比選美時漂亮」、「好美、好優秀」、「徹底愛上你了」、「美貌與智慧並存的港姐冠軍，太棒了」。

宋宛穎絕對是內外兼備。（IG圖片）