不婚女星爆料豪門荒謬內幕　行一夫多棲制生仔越多好：家產分得多

亞姐季軍出身的楊玉梅多年來維持單身，一直不婚不生。早前她曾拍片大爆慘痛情史，透露曾遭年長12年的舊愛深深傷害，對方竟在她父親過世當天狠心提出分手。這重重的一擊令她傷心欲絕，甚至陷入長達兩年的情緒低谷，不但晚晚失眠，更曾出現幻聽，聽到窗邊有聲音叫她「跳下去」，經歷相當坎坷。不過，原來她單身至今並非單純因為情傷，日前她再度拍片，自爆當年拍完電影《賭神》後，其實差點就有機會嫁入豪門，最終卻被對方的荒謬家規直接「嚇走」。

楊玉梅當年參選1990年亞姐，獲得季軍、「最上鏡小姐獎」及「完美體態獎」，成為三料得主。（《1990 亞洲小姐競選決賽》截圖）

楊玉梅先後簽約無綫和邵氏兄弟，拍下《特技人》、《十月初五的月光》、《黑色月光》及《香港探秘地圖》等不少劇集，令人留下印象。（fb@楊玉梅）

楊玉梅分享了過往一段13年的戀愛經歷，直指這是埋藏心底十幾年的秘密，她說自己一直沒有逼對方結婚，直至拍拖8年，她已40多歲，開始思考是不是該考慮結婚，但對方說：「啊，不用了，我不喜歡小孩子，你就是我太太。」（小紅書@楊玉梅Strawberry）

然而，在這次大難不死的經歷後，二人關係竟沒有變得更緊密，相反地男方像變了另一個人。楊玉梅說：「他經常出去玩，每天都是這樣的。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

拍完《賭神》遇富二代筍盤 初見面印象極佳

楊玉梅在影片中透露，當年拍完《賭神》後，透過朋友老公的介紹，認識了一位從外國回流的富家子弟。初次四人同枱食飯時，男方對她可謂一見鍾情。楊玉梅回憶當時的初印象亦相當不錯：「嘩，佢隻眼『叮』一聲！佢喺外國返嚟，我覺得佢個人幾斯文，又唔（飲酒動作），咁啱晒我，因為我唔鍾意呢啲唔好嘅習慣。」當時她心想雙方可以嘗試發展一下，於是兩人便開始增加見面機會。

楊玉梅指拍完《賭神》後有機會嫁入豪門。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

楊玉梅唔鍾意另一半飲酒。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

揭豪門共侍一夫畸形觀念 視女星拋頭露面唔正經

不過，隨著雙方深入交流，楊玉梅卻越聽越心寒。男方竟向她透露，自己的母親每天清晨就要起床為全家準備早餐，而且家中竟然是「一夫多妻」制，母親與父親的「阿二、阿三、阿四」同住一屋簷下。楊玉梅說：「好多唔同阿二、阿三、阿四住埋一齊，嘩！嚇死我。我就問佢，你阿媽可以同幾個女人一齊住，可以共用一個男人，佢唔尷尬架咩？」

男方的回答卻令她徹底三觀崩壞：「每個男人都係咁㗎啦，尤其是我哋啲豪門世家，呢樣嘢好普通，我一啲都唔覺得有咩問題。」更令楊玉梅覺得難忍的是，男方對女性及娛樂圈充滿歧視。他直指娛樂圈的女性是拋頭露面、唔正經，表明如果兩人結婚，楊玉梅必須徹底退出娛樂圈，絕對不能再拍戲。他更開出極度物化女性的條件，要求她婚後盡量生多幾個小朋友，她解釋：「因為你生得多，你嘅家產越收得多。」

楊玉梅爆豪門內幕，大婆要接受二三四奶。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

仲要一齊住。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

反問：「唔尷尬咩？」（小紅書@楊玉梅Strawberry）

堅拒做受困金絲雀 霸氣反擊：我就係豪門！

面對這些猶如封建時代的豪門規矩，楊玉梅坦言當時嚇到「即刻要走」。她直言就算對方再有錢，自己也絕對無法接受這種生活：「你諗吓，唔可以接受女性出去做嘢，我就算有錢，我根本唔開心，好似困喺金絲雀籠咁，唔准出街唔准做嘢，淨係生仔，要留喺屋企煮飯，仲要面對咁多唔同女人一齊住，我諗唔得我頂唔順，我話俾大家聽，其實嫁入豪門唔係你哋想像中好美麗嘅童話，有錢又點呀，有錢唔代表屬於你，賺錢之嘛，我亦可以靠自己努力去賺戔，唔需要靠呢樣嘢，嫁入豪門？我就係豪門。」

豪門世家都有潛規則。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

要生多啲仔女。（小紅書@楊玉梅Strawberry）