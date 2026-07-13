周志康《中4》打入十強信心大增　趙浚承為拍劇搬近電視城

無綫全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》（下稱《三代同糖》）即將於8月10日隆重登場，監製羅永賢、審馬俊縈及一眾演員車婉婉、吳若希、李茵彤、何依婷、李偉健、趙浚承、侯雋熙、關曜儁、廖家爵、胡敏芝、容天佑、周志康、林沚羿、吳兆麟、潘靜文、洪曼芹及阮兒等，今日（13日）現身電視城，進行開鏡拜神儀式。

《愛‧回家之三代同糖》一眾演員車婉婉、吳若希、李茵彤、何依婷、李偉健、趙浚承、侯雋熙、關曜儁、廖家爵、胡敏芝、容天佑、周志康、林沚羿、吳兆麟、潘靜文、洪曼芹及阮兒等，今日（13日）現身電視城。（關穎賢攝）

一眾演員及監製、編審齊齊進行開鏡拜神儀式。（關穎賢攝）

趙浚承飾演反派與吳若希對壘火花四濺

周志康與趙浚承接受訪問時，周志康透露已經開始拍攝，最開心有得入劇組，更大讚劇組台前幕後都非常有凝聚力。在劇中飾演趙浚承「反派」的趙浚承表示已經跟「死對頭」吳若希對壘過一次，每場戲都非常有火花，更大讚大家都相處得很融洽。提到入劇組拍攝工作密密麻麻，趙浚承透露已專誠為拍劇搬到電視城附近居住，目前已適應新居環境，並感激妻兒諒解及支持，並正在考慮將來接兒子來港讀書。

趙浚承劇中飾演反派與吳若希對壘火花四濺。（關穎賢攝）

周志康《中4》入十強信心大增

至於提到周志康在《中年好聲音4》中憑張智霖的歌曲《祝君好》成功打入終極10強，更獲得梁漢文大讚揀啱歌兼似原唱，在旁的趙浚承支持周志康奪前三名，對此周志康坦言：「係推動力，我覺得冇目標去做唔得嘅，因為一開始目標係十強，依家達到個人又踏實咗，一直比賽都累積信心，亦同舞台更加貼近，盡量做好每一步唱好每一首歌。」