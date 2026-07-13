東張西望｜將軍澳小學疑爆欺凌　男童被老師發狂怒吼校方不認

《東張西望》今日（7月13日）報道疑似校園欺凌事件。陳媽媽替患有過度活躍症的兒子，轉校到將軍澳一間小學。陳媽媽表示，睇中該小學有50%特殊教育培訓，認為能幫助兒子學習，讓他有個愉快童年。



陳媽媽表示兒子森仔諸校園欺凌。（《東張西望》截圖）

陳媽媽表示兒子森仔諸校園欺凌。（《東張西望》截圖）

森仔使用的平板電腦錄到老師上堂辱罵學生的錄音。（《東張西望》截圖）

森仔使用的平板電腦錄到老師上堂辱罵學生的錄音。（《東張西望》截圖）

好誇張。（《東張西望》截圖）

平板電腦藏驚人錄音 惡師發狂怒吼威脅「報警拉你」

去年3月開始，陳媽媽將乎每日都收到學校電話，指其兒子森仔在校內表現不理想，指其會發脾氣，騷擾同學。起初陳媽媽都覺是兒子問題，但兒子每日都會向媽媽訴苦，稱被同學欺負，及後在兒子平日於學校使用的平板電腦上，更發現了一段疑遭老師怒罵的錄音。「掟嘢！我報警拉你！你掟完未？！（佢吐我口水）講咗幾多次呀？坐低！（佢吐我口水）我講咗做第幾頁呀？！叫你揭開（書本）你又唔揭，王老師似母老虎，因為有啲同學唔專心，你諗吓我上年有冇咁樣對你哋？（同學：冇，你（森仔）唔喺度）」

同學證實老師化身「母老虎」 森仔屢遭挑釁致情緒崩潰

陳媽媽直言，覺得王老師不止罵她的兒子，更有分化兒子（森仔）和同學之嫌。森仔受訪，直言王老師對他不好。「好大聲罵我，唔公平，次次都罵我。（有冇問過咩事？）冇，都係第一次時間罵我。」森仔鄰班及同班同學，都表示王老師時而溫柔時而「好惡」，更指王老師罵人時，大聲得令他們要捂住耳朵。有同學亦指，同班有同學經常挑釁森仔，令他情緒失控。

校方死口不認反求刪錄音 體育阿Sir再爆疑推跌學童

學校方面回覆陳媽媽，表示沒有這些事件發生，更表示想陳媽媽刪走有關錄音。事件繼續揭露，有另一名體育科老師曾將森仔推倒。森仔：「佢話，你愈喊我愈開心。」有同班同學指出，這位林Sir「好惡」，曾與姑娘傾偈傾到喊，之後就是體育課，怎料林Sir沒有關心，反而說：「喊大晒呀？咁我唔開心都唔使返學啦。」

王老稿拒絕回應，一度折返學校。（《東張西望》截圖）

森仔身上出現多處傷痕。（《東張西望》截圖）

森仔身上出現多處傷痕。（《東張西望》截圖）

陳媽媽表示，投訴無門。（《東張西望》截圖）

有同班同學透露，有其他同學針對森仔，才會令他情緒失控。（《東張西望》截圖）

險送精神治療揭背部滿佈抓傷

有一次陳媽媽接森仔，目測幾個警察和醫護人員衝入學校，得知校方要求將森仔送走作精神治療。陳媽媽拒絕，並接走兒子後，在他後背發現多處傷痕。醫生檢查後，認為森仔背部為抓傷，陳媽媽帶同兒子報警，指得到警員回覆：「佢話唔好搞咁多嘢啦，你都嗰唔好投訴學校啦。老師控制你仔仔嘅時候，可能會受傷。最後補咗一句，你報《東張》囉。」之後，森仔被安排單獨在圖書室上堂，早會時被安排單獨企。

有關錄音被校方刪走。（《東張西望》截圖）

校方回覆指停止了調查。（《東張西望》截圖）

警方指收到有關報案，不涉刑事成份，所以列雜項處理。（《東張西望》截圖）

警方指收到有關報案，不涉刑事成份，所以列雜項處理。（《東張西望》截圖）

《東張》直擊涉事老師避走 疑校方毀滅證據暗刪錄音

學校方面回覆，表示要向校長了解，未有回覆。《東張西望》直接向王老師了解，但王老師不發一言，之後更一度折返學校。之後，陳媽媽表示森仔平板電腦內錄音被刪除。