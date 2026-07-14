愛回家三代同糖｜何依婷短裙曬長腿勁養眼　望全公司靚仔前來客串

無綫全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》（下稱《三代同糖》）即將於8月10日隆重登場，監製羅永賢、審馬俊縈及一眾演員車婉婉、吳若希、李茵彤、何依婷、李偉健、趙浚承、侯雋熙、關曜儁、廖家爵、胡敏芝、容天佑、周志康、林沚羿、吳兆麟、潘靜文、洪曼芹及阮兒等，昨日（13日）現身電視城，進行開鏡拜神儀式。

《愛‧回家之三代同糖》一眾演員車婉婉、吳若希、李茵彤、何依婷、李偉健、趙浚承、侯雋熙、關曜儁、廖家爵、胡敏芝、容天佑、周志康、林沚羿、吳兆麟、潘靜文、洪曼芹及阮兒等，昨日（13日）現身電視城。（關穎賢攝）

何依婷演OL短裙曬長腿勁養眼

何依婷以粉紅色OL套裝現身，穿上短裙及高跟鞋大曬長腿，非常養眼。接受訪問時，何依婷透露在劇中飾演的角色設定是有機心的女子，與吳若希有大量對手戲：「其實就好似『敵蜜』咁，唔係話有心整死你，可能係唔小心講錯嘢令佢有難堪，但心入面都係撐佢嘅。」問到現實生活中可曾遇過有機心的閨蜜，何依婷笑言一班好姊妹都是口吐蓮花的盲撐「誇誇群」。至於提到劇中可有感情線，何依婷搞笑指劇中角色不停「溝仔」，能體驗現實生活中做不到的體驗：「想前公司嘅靚仔都嚟客串一次啊唔該！」

何依婷透露在劇中飾演的角色設定是有機心的「敵蜜」，與吳若希有大量對手戲。（關穎賢攝）

何依婷演OL短裙曬長腿勁養眼。（關穎賢攝）

節目重提舊愛獲老公支持

提到早前在節目《夫妻肺片》中，自爆曾被前度追討2萬6千元的「掟包費」，當時何依婷立即開3萬元支票並叫對方立即離開。問到重提前度，老公可有唔開心？何依婷直言老公一早知道這件事，更覺得好有型：「上節目前問老公可以分享啲咩，老公話可以分享呢件事。」何依婷續指，節目播出後有不少朋友都有傳訊息給自己：「其實當初發生呢件事都好唔開心嘅，覺得係一個好難堪嘅分開，佢哋見到我過咗咁多年攞返出嚟講，都覺得我放低呢件事好開心。」