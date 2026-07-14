世界盃｜碧咸與兒子肉緊睇波　Victoria目無表情強烈對比笑爆網民

「萬人迷」碧咸（David Beckham）去到邊都備受關注，身為美職聯球隊國際邁亞密班主之一的碧咸在世界盃2026出鏡率非常高。日前英格蘭8強大戰挪威當日，除了公開與家人割席的Brooklyn缺席，全家總動員齊齊現身力撐英格蘭。碧咸肉緊睇波的過程被外媒拍下來，而太太Victoria的反差表情卻引起大批網民共鳴。

日前英格蘭8強大戰挪威當日，碧咸全家入場撐英格蘭。(Getty Images）

公開與家人割席的Brooklyn當然繼續缺席。(Getty Images）

碧咸肉緊睇波，但Victoria卻目無表情？(Getty Images）

碧咸肉緊睇波 Victoria卻目無表情？

碧咸全家齊齊入場撐英格蘭8強大戰挪威，在英格蘭奠定勝利的一刻，碧咸與兩個兒子興奮得振臂歡呼，不過在旁的Victoria卻冷靜地坐著，臉上目無表情。有大批男球迷看到這個場景後，都爆笑表示Victoria完美演繹了太太們看世界盃的表情。其實碧咸曾經透露太太Victoria不太關心足球，而Victoria亦在Netflix紀錄片《Victoria Beckham：女強人本色》中搞笑表示，自己甚少入場看足球，在1997年認識碧咸前入場睇波都是為了睇碧咸。不過其實Victoria並非全程目無表情，在其他照片中，Victoria都有站起來為國家隊英格蘭拍手歡呼。

Victoria曾透露自己甚少入場看足球，在1997年認識碧咸前入場睇波都是為了睇碧咸。（Getty Images）