2026香港小姐｜鄧匡閔準備清單完賽去放蹤　盧蔚晴自爆去「偷食」

《2026香港小姐競選》12位佳麗今日（12日）繼續在廣州從化進行外景拍攝的工作，佳麗們再度以泳裝造型亮相，經過一段時間的特訓，不少佳麗的身材都有明顯進步。當中6號盧蔚晴與8號鄧匡閔更是全場「最Fit佳麗」。二人接受《香港01》訪問時，得知獲讚均顯得相當驚喜，盧蔚晴更笑言：「好Surprise！我唔知自己係最fit嗰個，因為我隻眼淨係掛住望我身邊嘅Ada！」

6號盧蔚晴與8號鄧匡閔更是全場「最Fit佳麗」。(胡凱欣 攝)

鄧匡閔為好身材返港後便落苦功

談到維持完美身段的秘訣，鄧匡閔透露自己自返港後便大落苦功，飲食極其清淡，幾乎完全戒絕調味品：「咁再加上就係運動啦，同埋健康嘅作息。（做咩運動？）就係去做GYM，有個PT教嘅。（咁你身材已經係比較出眾，咁咪身材上而家再補埋個缺點，會唔會自信更加犀利？）咁就唔會嘅，因為我覺得我仲有進步嘅空間啦。」雖然已被讚身材出眾，但她仍未滿足，直言因不良坐姿導致腰部仍有贅肉，需要時間慢慢調整。而身旁的盧蔚晴則表示自己的肌肉量偏低，未來希望透過重訓增加肌肉，讓線條更加健美。

鄧匡閔為好身材返港後便落苦功。(胡凱欣 攝)

鄧匡閔下完苦功有成績。(胡凱欣 攝)

除了身材，兩位佳麗均認為「口才」是目前最大的挑戰。鄧匡閔笑稱自己一緊張就會忘詞，大腦運轉不夠快：「同埋我個腦其實轉得真係唔係咁快，呢個真係要練多練啲。」盧蔚晴則坦言自己以往性格怕醜不敢發言，幸得一眾師姐傳授心得，教導她們如何組織和表達想法，現時已大有進步。

除了身材，兩位佳麗均認為「口才」是目前最大的挑戰。(胡凱欣 攝)

被問到參選期間飲食如此克制，完賽後最想吃甚麼？鄧匡閔隨即興奮表示：「有啊！叉燒飯！勁想食叉燒飯，即係我已經準備咗一個list，係到時可能階段勝利嘅時候俾自己去放蹤一下。」至於盧蔚晴則笑著自爆「偷食」：「我係菠蘿包，不過呢我返香港已經食咗啦！」

盧蔚晴則笑著自爆已「偷食」菠蘿包。(胡凱欣 攝)