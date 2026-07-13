沈震軒再為呂方事件發聲　痛斥網絡公審等同報仇：拗唔過就擺上網

日前呂方與司機爭執一事成為全城熱話，兼職做Uber司機的沈震軒都有在社交平台為事件發聲，他認為作為服務性行業、司機，應行多一步幫助客人，更直言：「將呢一條片擺上網公審佢嘅乘客（唔理係明星或者普通市民都好），呢一個行為就絕對唔應該。」今日（13日）沈震軒出席電影《復仇的人》活動時，就再發表看法，重申極不同意公審行為：「而家越來越多公審嘅意思就係咩？其實就係報仇咋嘛，我現場拗唔過你，最尾擺上網等啲人話返你，咁其實依一個行為好唔啱。」他指網上很多偏激資訊，不希望見到小朋友因校園欺凌、網上欺凌等而自殺，因此極力阻止公審風氣蔓延。他坦言公眾人物確實蝕底，行為容易被放大，不過食得鹹魚抵得渴，只能盡力去約束自己行為，因為公眾人物同時是很多人的榜樣，必須做好自己。

邱禮濤執導電影《復仇的人》今日（13日）舉行探班活動。（鄧穎琪攝）

沈震軒日前在社交平台為呂方事件發聲，他認為作為服務性行業、司機，應行多一步幫助客人，更直言：「將呢一條片擺上網公審佢嘅乘客（唔理係明星或者普通市民都好），呢一個行為就絕對唔應該。」

沈震軒出席電影《復仇的人》活動時，就再發表看法，重申極不同意公審行為。（鄧穎琪攝）

新戲飾牙尖嘴利律師 入行前當特約演員做跟班曾與劉青雲同場

沈震軒今日現身邱禮濤執導電影《復仇的人》探班活動，透露自己將飾演一個牙尖嘴利的律師，最大挑戰是不要讓觀眾覺得自己是奸角：「但係你知做律師，有時就係你要對住好多壞嘅人你都要唔可以懦弱，但係你又唔可以變成一個奸人，你知我好容易一做戲，多少少就俾人覺得我奸，我唔想俾人咁嘅感覺。」他將與青雲有對手戲，並回憶起入行前做特約演員，拍攝《撲克王》時有跟對方同場，飾演古天樂身後的跟班，不過他沒有跟青雲提起此事，因相信對方一定不會記得。

沈震軒今日現身邱禮濤執導電影《復仇的人》探班活動，透露自己將飾演一個牙尖嘴利的律師，將與青雲有對手戲。他回憶起入行前做特約演員，拍攝《撲克王》時有跟對方同場，飾演古天樂身後的跟班，不過他沒有跟青雲提起此事，因相信對方一定不會記得。（鄧穎琪攝）

痛斥網絡公審等同報仇 憂心偏激文化殃及下一代

講到日前他發文抒發自己對呂方及網約車司機口角事件的看法，他解釋因為覺得網絡風氣極不健康，而自己又到了「講經」年紀，覺得每個人都有自己的觀點去討論事情：「今次點解我會post呢件事，我個point係我唔係好鍾意公審呢一個行為，公審就係凡事做完一啲嘢擺上網、擺落個大海度，俾任何唔同觀念嘅人……你知好多好偏激嘅人，我覺得呢個行為好影響而家小朋友，你見而家好多咩校園欺凌、自殺，而家越來越多公審嘅意思就係咩？其實就係報仇咋嘛，我現場拗唔過你，最尾擺上網等啲人話返你，咁其實依一個行為好唔啱。如果你鼓吹呢件事，嚟緊新一代慢慢就會覺得我要打贏你，我唔係要打贏你，甚至鬧交都唔係同你鬧，我直程係搵人去欺凌你，其實呢個先係最大嘅問題，所以我好唔鍾意。姑勿論今次條片係司機擺上去，定係乘客擺上去，我覺得都唔啱，因為其實係兩個人嘅事咋嘛，我哋以前鬧完咪算，點解要後尾覆桌呢？覆桌得到嘅結果係乜嘢呢？我覺得呢個係我成日想探討嘅問題。」

沈震軒指自己發聲的原因，是因為極不同意公審行為：「而家越來越多公審嘅意思就係咩？其實就係報仇咋嘛，我現場拗唔過你，最尾擺上網等啲人話返你，咁其實依一個行為好唔啱。」（鄧穎琪攝）

感恩揸Uber少遇到西客 強調服務業人士應保持專業

被問揸車時有否遇過「西客」，是否會死忍應對，沈震軒提到「吸引力法則」，指自己是甚麼人就會遇到同類人，感恩自己冇遇過太過份的客人，加上自己偏向理性、不易被惹怒，又或者當感覺到對方對人不對事時，他根本已不會再講落去。沈震軒又強調，做服務業其實應該提供更專業的服務，以茶餐廳夥計為例子，指現時很多餐廳改用QR Code落單，有時有問題想問侍應，對方說「唔知喎，你落apps啦」，他也會覺得很不負責任和不專業，他說：「服務係咪可以做好啲呢？點解要個態度咁呢？其實所有嘅爭執都係來自於大家嘅態度，我覺得有時真係大家互相態度好啲，或者互相幫手多啲，咁就冇呢件事。」

沈震軒感恩自己甚少遇到「西客」，但認為服務業者應該提供更負責任和專業的服務。（鄧穎琪攝）

直言公眾人物行為被放大的確蝕底 惟食得鹹魚抵得渴

至於會否戥呂方前輩慘，沈震軒直言發生同一情況的話，都可能會有脾氣，但自己不是對方，不能對事件有太多假設，只是他希望大家想多一點：「除咗大家成日睇啲冇腦嘅嘢，其實係咪可以喺網上面做多啲，大家有少少智慧去思考啲嘅嘢呢？」他理解大家當食花生，但至少希望網民多角度思考，並不應把網絡公審風氣帶給下一代，因為後果可以很嚴重。談及公眾人物會否蝕底，稍有爭執或行為不當都隨時被投訴或放上榜公審，他不諱言：「其實絕對係蝕底！等如你係Spider-Man，等如你係Batman，你做咩都俾人放大。我覺得做公眾人物係要再restricted啲嘅自己，我都係人嚟嘅啫，我會發脾氣，去到想講粗口我就……我……頂你呀。冇辦法，你係要咁樣，用返最老土嘅說話咪『食得鹹魚抵得渴。』」他認為現今世代公眾人物定義模糊，任何人都可以成名、有很多網絡追隨者，但既然有影響力，就更有責任以身作則教好fans：「你嘅行為直接影響佢，因為佢會聽晒你講，我覺得我哋反而要諗多啲呢一方面嘅嘢。」