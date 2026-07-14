玉置成實Nami Tamaki演唱會2026香港｜門票攻略+購票連結+座位表

「高達歌姬」玉置成實《Nami Tamaki LIVE 2026 -STARBOUND TOUR- in Hong Kong》演唱會將於2026年2026年10月24日（星期六）在PORTAL舉行，會在UUTIX、bilibili會員購開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

玉置成實是日本流行音樂女歌手，舞臺劇演員。（IG＠nm_tmk）

玉置成實被粉絲親切地稱為「高達歌姬」。（IG＠nm_tmk）

玉置成實演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年10月24日（星期六）

演唱會時間：19:00開演

演唱會地點：PORTAL

門票價錢：HK$799、HK$999（全企位）

門票福利：【VIP HK$799】可參與見送會，並由工作人員遞送印刷簽名明信片乙張

【SVIP HK$999】可參與握手會，並由藝人親自遞送親筆簽名明信片乙張

玉置成實《Nami Tamaki LIVE 2026 -STARBOUND TOUR- in Hong Kong》演唱會海報（IG＠nm_tmk）

玉置成實演唱會2026香港 | 門票公售

公開發售平台：UUTIX、bilibili會員購

公開開賣日期：7月17日（星期五）

公開開賣時間：12:00起

玉置成實將來港開個唱。（IG＠nm_tmk）

玉置成實（IG＠nm_tmk）

玉置成實演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。