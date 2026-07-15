蔡一傑視患癌作上天任務親揭白髮原因　靠一治癒良方捱過情緒低潮

現年59歲的「草蜢」成員蔡一傑自2024年公開罹患腦癌後，健康狀況備受外界及歌迷關注。今年演唱會上，蔡一傑在台上吐露抗癌心聲，更是坦言「癌細胞已經擴散」，不過他強調自己絕不放棄，依舊保持樂觀積極治療。同時，蔡一傑也堅持他最愛的舞台演出，日前草蜢三子現身台北，先是登上大巨蛋擔任五月天嘉賓，接著再舉行記者會，宣布明年一月將在小巨蛋舉辦《Grasshopper Three In Love》演唱會。蔡一傑在接受台灣傳媒訪問時談笑風生，叫大家可以放心，他現時很健康外，還自爆全靠一樣「活動」捱過腦癌低潮。

草蜢日前為樂隊五月天演唱會擔任嘉賓，這個組合讓觀眾驚喜萬分。（大會提供）

蔡一傑狀態大勇。（大會提供）

蔡一傑剖白確診腦癌曾恐懼 親揭白髮原因

蔡一傑在記者會上以一頭極具型格的灰白短髮亮相，而且精神飽滿、笑容滿面。他表示當初發現腦裡有一個惡性腫瘤時是蠻害怕的，畢竟有7厘米，但平常心面對，「我覺得這一次可能上天給我一個機會，就是也是患癌症的一些病人，也跟他們說千萬不要害怕，而且要穩定自己的心，面對這個病，跟這個病fighting，所以我覺得上天給我一個很大的任務。」有記者好奇他的頭髮是染的，還是本來的顏色。蔡一傑隨即展現幽默本色，調皮反問：「你覺得呢？」在場記者紛紛猜測是「應該是染的吧」之後，蔡一傑開估：「自然的，上天給我的！」

草蜢近日台灣舉行記招，宣布明年一月將在小巨蛋舉辦《Grasshopper Three In Love》演唱會。（大會提供）

記者激讚很好看，身旁的蔡一智大爆：「他就是想聽這個。」隨後他補充說，因為傑仔動完腦部手術後，頭部「不方便染髮」，「所以他本來有一點不開心的，因為白的，後來（頭髮）慢慢長起來，挺帥啊」。蔡一傑笑指當時每個人都說這個顏色挺好看的，所以他也接受了：「我說ok、ok，我現在相信了！」

蔡一傑兩年前突然自爆完成了腦部腫瘤手術。（IG圖片）

蔡一傑親揭白髮原因。（IG@djremus_choy）

靠打麻將捱過腦癌低潮

當被問到術後面對身體變化，蔡一傑坦言沮喪都有一段時間，情緒低落都有的。不過在情緒最為低潮的時期，他找到了「治癒良方」，就是打麻雀，「但是過了幾個月，在集中打麻將，就忘記一些東西，哈哈。」蔡一智在旁聽聞隨即起鬨大笑：「打麻雀能醫百病！」蔡一傑更興奮地分享自己的「牌藝」，運氣好到連自己都不敢置信：「我可以自摸『坎坎胡』。我覺得，哇！好lucky啊！我都沒試過這樣！」

在香港演唱會上，大病初癒的蔡一傑曾一度在台上感動落淚，直言：「我返嚟啦」。(陳順禎 攝)

此話一出，身邊的好友寬姐（邱瓈寬）打趣說：「應該跟你打麻雀，人家都不敢胡你，盡量過水，免得翻臉！」蔡一傑聽後連忙笑着澄清：「沒有！我靠我自己的！」而當記者追問當時打麻雀是不是經常都贏時，蔡一傑自豪地回答：「贏的，真的！」寬姐見狀忍不住再度吐槽：「都是人家讓你的！你還以為你手氣好！」引得全場哄堂大笑。網民看了影片後，紛紛留言讚蔡一傑狀態好：「都係咁靚仔」、「還是很帥啊」、「真的好看，但身體健康更重要」，大讚如今髮型：「仲有型！」