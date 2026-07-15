73歲盧宛茵零架子貼地搭地鐵　曾大灑金錢供養兩個兒子到英國留學

現年73歲、縱橫演藝圈逾半世紀的「御用嫲嫲」盧宛茵（Madam Lo），自去年正式告別無綫電視（TVB）轉為自由身後，百足咁多爪，不時亮相各大平台。雖然在戲內經常飾演惡頂奶奶或闊太，但現實中的Madam Lo卻非常貼地。近日有網民在小紅書以「好像盧宛茵老師呀」為題發帖，分享在港鐵車廂內野生捕獲Madam Lo的相片，引起網民熱議。相中所見，盧宛茵當時正坐在港鐵車廂內，打扮高貴。雖然車廂內人流不少，但她表現泰然自若，毫無明星架子，作風極為貼地，引來不少網民大讚她親民。

盧宛茵在港鐵車廂內，打扮高貴。（小紅書照片）

盧宛茵在港鐵車廂內，打扮高貴。（小紅書照片）

盧宛茵性格開朗鍾意搞笑。（電視截圖）

孫仔掛住打機梗係鬧啦。（電視截圖）

曾歷婚姻失敗豁達面對：合不來就離

現實中的Madam Lo不僅貼地，更是一名偉大的單親媽媽。她與前無綫新聞主播何鉅華於1975年結婚，婚後育有兩子一女。可惜這段婚姻未能走到最後，二人因性格不合，最終在1988年協議離婚。面對婚姻失敗，Madam Lo心態非常豁達，曾直言：「合不來就離。」態度乾脆俐落。

獨力撫養三子女 捱過龐大開支苦盡甘來

離婚後，盧宛茵選擇獨力撫養三名子女。為了給子女最好的教育，她拼命工作，花費了極其龐大的開支，成功供兩名兒子遠赴英國修讀碩士學位，當時的經濟負擔絕對不輕。幸好咬緊牙關過去，如今三名子女皆已成才，各自有穩定發展，晚年生活安穩的Madam Lo可謂苦盡甘來。

四孫仔孫女。（電視截圖）

四孫仔孫女。（電視截圖）

乖孫下廚𠱁嫲嫲

早前，Madam Lo更三代同堂上節目，四位孫仔孫女盡顯活潑一面。他們一面大讚嫲嫲盧宛茵演技精湛，另一面卻毫不留情地爆料指嫲嫲現實中其實是個「無飯媽媽」，為了慰勞平時鮮有下廚的嫲嫲，四名乖孫在節目主持洪天明與劉沛蘅的從旁指導下，首次親自操刀，合力炮製出愛心金菇肥牛卷及蝦仁炒蛋。盧宛茵品嚐著孫兒們親手煮的心意，感動之情溢於言表，場面相當溫馨。

乖孫第一次下廚煮嘢俾嫲嫲食。（電視截圖）

仲一齊玩啤牌。（電視截圖）

講到未來想唔想做演員，人細鬼大嘅孫仔話：「搵唔到錢呀！」（電視截圖）

嫲嫲即拍手。（電視截圖）

講到未來想唔想做演員，人細鬼大嘅孫仔話：「搵唔到錢呀！」（電視截圖）

兩子罕現身訴心聲 感激母親給予極大自由度

除了四位乖孫，盧宛茵的兩名兒子大仔Albert與細仔Andrew今次亦相當難得地現身幕前。兩兄弟在節目中大談童年時對母親的印象，直言媽媽當年因為工作極度繁忙，無法時刻陪伴在側，但也正因如此，給予了他們極大的成長自由度：「冇乜點管束或控制，隨我哋鍾意做咩都得。」可以隨心所欲地做自己喜歡的事。雖然相處時間不多，但兩兄弟都深明母親是為了生計與家庭四出奔波。細仔Andrew更欣慰地表示，隨著媽媽近年減少幕前工作，反而多了時間參與孫兒們的學校活動，讓全家深刻感受到她對家庭那份濃厚無私的愛。

三代同堂。（電視截圖）

盧宛茵兩子。（電視截圖）

盧宛茵珍惜與家人相處時光。（電視截圖）