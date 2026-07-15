江嘉敏怕曬黑著長袖Set頭打網球　被嘲做作：好憎擺拍扮做完運動

現年31歲的江嘉敏自入行以來負評不斷，更多次被網民批評身材及衣著品味。日前江嘉敏在社交平台分享了多張打網球的靚相，已成功修身的她大曬長腿，性感得來不失甜美。不過竟然因怕曬黑穿上長袖運動上衣而惹來網民批評，更指她做作。

江嘉敏曾多次被網民批評身材及衣著品味，早前已經修身成功。（IG/@kaman_kong）

江嘉敏打網球曬長腿

江嘉敏在社交平台分享多張打網球的靚相，並留言表示：「好驚曬黑☀️☀️ 著咗件長袖😬 一去到個場啲friend即刻話：你打卡定打波啊？😂😂🎾🎾 笑笑笑⋯⋯ 成班友仔最終被我打殘晒😌😌😏😏 #下次約打波有太陽我會繼續著長袖 #曬咗成個鐘打完波先天黑」。不過由於照片背景明顯已天黑，加上拍照時江嘉敏沒有流汗，完全不似打完網球，因而惹來大批網民批評。

江嘉敏在IG分享多張打網球的靚相。（IG/@kaman_kong）

江嘉敏大曬長腿。（IG/@kaman_kong）

打網球竟然冇流汗被指做作

有眼利的網民特別翻查天文台預測，揭穿江嘉敏疑似只是打卡拍照而沒有真的落場打波：「個天黑嫁喎 師兄」、「點樣可以學到你咁做作🙏🏾」、「見你ig話5點開始打 打左個半鐘 姐係6點半 天文台話今日日落時間係7點12分 你個天黑到咁? 正常有打過網球嘅人都知 呢啲天氣打半個鐘都濕晒啦😂」、「我唔信香港嘅天氣打完波個髮型會係咁整齊」、「咁點解淨係着長袖衫，唔着埋長褲？唔係驚曬咩🙄」、「真係好憎呢啲擺拍扮做完運動 日日落街跑一陣就成面汗 防曬都溶啊 咪X咁X假啦！」。

有眼利的網民特別翻查天文台預測，揭穿江嘉敏疑似只是打卡拍照而沒有真的落場打波。（IG/@kaman_kong）

網民嘲江嘉敏做作。（threads）