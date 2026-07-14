龔嘉欣從情侶檔創業到強硬割席　單方面Unfollow日籍緋聞男友

現年36歲的無綫（TVB）視后龔嘉欣（Katy），近年除了演藝事業發展順遂，副業同樣經營得有聲有色。因熱愛甜品，她與合夥人共同投資創立甜品品牌「KEW+」。然而，上周日（7月12日），龔嘉欣突然在社交平台無預警上載律師嚴正聲明，強硬宣布與「KEW+」品牌全面切割，終止所有合作關係，引來外界高度關注。而這場高調的「割席」風波，背後似乎牽涉到她與日籍甜品師緋聞男友松岡哲也（Tetsuya Matsuoka）的感情生變。

龔嘉欣在社交平台公布與合作品牌決裂的消息。（陳順禎攝）

龔嘉欣近年除了幕前發展順遂，副業亦做得有聲有色，先後開設幾間蛋糕店。（IG：@kungkaty）

龔嘉欣與緋聞日藉男友松岡哲也。（葉志明攝）

龔嘉欣突發律師聲明：與「KEW+」全面割席

龔嘉欣於上周日（7月12日）毫無預警地在IG發布由律師事務所發出的嚴正聲明。聲明中態度強硬，明確表示她與「KEW+」品牌已無任何合作關係，並強調不會為該品牌的任何業務、行為或承諾承擔任何法律責任。此舉等同於公開宣布與自己一手打造的甜品王國正式劃清界線。

龔嘉欣發出嚴正聲明，與KEW+劃清界線。（IG圖片）

KEW+ 2024年亦有出PO劃清界線。（IG/@kewplus）

外界推測：割席疑與感情破裂有關

雖然有指近日該甜品店陷入蛋糕「偷工減料」及員工回覆態度惡劣的公關風波，但有知情人士透露，龔嘉欣此次大動作、態度決絕地切割，真正導火線極有可能是她與日籍緋聞男友松岡哲也的感情徹底破裂。

黎諾懿擔任剪綵嘉賓。（葉志明攝）

曾與日籍型男甜品師「情侶檔」打天下

「KEW+」自創立以來，一直主打高質素日式甜品。龔嘉欣當初積極參與，除因自己熱愛蛋糕外，更因為背後有日籍型男甜品師松岡哲也坐鎮。兩人早於2023年起頻頻傳出緋聞，多次被拍到同框，甚至傳出同居消息。當時龔嘉欣大方與松岡哲也合照，並高調透露為這間餐廳投入了「買樓首期」的龐大資金，更邀得好友陳凱琳、譚凱琪等人現身撐場，當時可謂愛情事業雙豐收。

松岡哲也IG透露在福岡開鋪！（IG/@tetsuyam0526）

關係決裂？龔嘉欣IG單方面Unfollow

雖然龔嘉欣一直對外宣稱與松岡哲也是「生意夥伴」，但兩人關係早已是圈中公開的秘密。然而，這段關係如今似乎已走到了盡頭。有細心的網民發現，龔嘉欣的個人官方Instagram（IG）目前已單方面取消關注（Unfollow）了松岡哲也，而男方則仍然保留在她的追蹤名單中。